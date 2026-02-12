España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Las autoridades alertan sobre la sofisticación de las estafas amorosas online y ofrecen recomendaciones clave para evitar caer en estos fraudes digitales

Guardar
El "love bombing" es un
El "love bombing" es un método usado por los cibercriminales que consiste en expresar amor o cariño de forma excesiva en un corto periodo de tiempo para obtener "favores económicos" y robar dinero a las víctimas. (National Criminal Lawyers)

Con el aumento de los perfiles falsos en redes sociales y en aplicaciones de citas, también se han incrementado las estafas amorosas por internet. Y no solo por la cantidad, sino por la calidad. Este tipo de fraudes emocionales, en los que fingen ser personas que no existen, o incluso famosos como Brad Pitt, son cada vez más sofisticados por el uso de la inteligencia artificial, una herramienta que es capaz de crear identidades muy realistas y conversaciones que simulan una relación de verdad.

Según advierten desde el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante su Plan de educación financiera, los ciberdelincuentes no distinguen entre edades, géneros, nivel educativo ni profesión. Su principal objetivo es establecer una conexión emocional para manipular a la víctima y engañarla para obtener dinero.

Frases como “me siento como si te conociera desde siempre” o “eres la única persona que me entiende de verdad” suelen ser el anzuelo perfecto para este tipo de delitos, que se han convertido en un riesgo cada vez más elevado para cualquier usuario.

Cómo operan los estafadores

La dinámica habitual de estos fraudes parte de un mensaje inesperado, un match en una aplicación de citas o incluso un supuesto error en WhatsApp. El perfil, siempre atractivo y que parece de confianza, comparte intereses y detalles que encajan con los de la víctima. El proceso avanza rápido, ya que, en cuestión de días, el estafador simula una relación intensa y, tras ganarse su confianza, solicita ayuda económica para una emergencia, problemas de salud, viajes o inversiones que prometen grandes beneficios.

Entre otras señales identificadas para detectar estas estafas, están el avance rápido de la relación, la negativa constante de verse en persona y la utilización de excusas para evitar videollamadas. Frases como “me encantaría conocerte, pero ahora mismo estoy destinado en el extranjero” buscan justificar la ausencia física y reforzar la ilusión de una conexión auténtica.

La imagen ilustra los peligros
La imagen ilustra los peligros crecientes de fraudes en WhatsApp, mostrando ofertas de trabajo engañosas y estafas románticas que buscan aprovecharse económicamente de las víctimas. Entre los elementos destacan un contrato falso de trabajo, billetes de dólar, un corazón roto y un teléfono móvil, simbolizando las tácticas recurrentes empleadas por los estafadores en la popular aplicación de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el traslado de la conversación fuera de la plataforma original, hacia canales de mensajería como WhatsApp o Telegram, facilita que el estafador eluda los controles de seguridad de las redes sociales. Además, la introducción prematura del tema económico, ya sea en forma de ayuda directa o como supuestas inversiones, es otra de las razones por las que estar alerta. Los estafadores insisten en que necesitan la transferencia urgentemente y, llegado el momento de devolverlo, alegan errores técnicos, bloqueos o pagos de comisiones inexistentes.

Claves para protegerse ante las estafas amorosas

Uno de los aspectos más preocupantes está en el aislamiento social que buscan los delincuentes. Animan a la víctima a no compartir la situación con familiares ni amigos, con el fin de evitar intervenciones externas que puedan frenar la estafa. El informe de la CNMV recoge que, solo en la primera mitad del año pasado, Meta cerró 12 millones de cuentas vinculadas a actividades fraudulentas en Facebook, Instagram y WhatsApp.

Vídeo de la Guardia Civil sobre la detención de una falsa doctora, su expareja y su hijo por recetar sin licencia tratamientos falsos a pacientes con problemas físicos y psicológicos. (Guardia Civil)

Con este escenario, el Banco de España y la CNMV recomiendan actuar con mucha precaución ante cualquier contacto sospechoso en Internet. Entre los principales consejos, destaca la necesidad de interrumpir el contacto de inmediato al detectar señales de fraude. No se debe compartir información personal ni financiera con desconocidos y es fundamental bloquear y denunciar los perfiles sospechosos a las plataformas correspondientes.

Las autoridades insisten en la importancia de evitar inversiones sugeridas por personas que se han puesto en contacto sin haberlo solicitado, así como analizar detenidamente cualquier propuesta económica. También subrayan que ninguna inversión está libre de riesgo y las promesas de beneficios rápidos suelen estar asociadas a fraudes.

En caso de sospechar haber sido víctima de una estafa amorosa, la recomendación es recopilar evidencias, como capturas de pantalla y comprobantes de transferencias, y presentar denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado.

Temas Relacionados

Redes SocialesEstafaFraudeBanco de EspañaEstafa del AmorEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La borrasca Nils deja dos poblaciones anegadas por las lluvias en Ciudad Real, donde la UME interviene

Las intensas condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Nils han comenzado a manifestarse en España y la Aemet lanza un alerta roja

La borrasca Nils deja dos

Qué cambiaría en las familias con la ayuda universal por hijo: menos abandono escolar, mejor salud infantil y vínculos más sólidos

Uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso organizaciones sociales piden que la prestación universal por crianza propuesta por el Gobierno “se convierta en realidad”

Qué cambiaría en las familias

La “hoja de ruta” para el Sáhara Occidental que EEUU ha puesto sobre la mesa en la misteriosa reunión de Madrid sin contar con España

La Resolución 2797 de la ONU reconoce la autonomía marroquí como base de las negociaciones

La “hoja de ruta” para

Profesora en un colegio y una de las artistas del Benidorm Fest 2026, la doble vida de Atyat: “Tener que sacar las dos cosas a la vez ha sido muy costoso”

La cantante de raíces egipcias y cordobesas ha hablado con ‘Infobae’ antes de su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

Profesora en un colegio y

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Sumar contraprograma los planes del diputado, que matiza sus intenciones tras verse solo: “Yo jamás he dicho el cómo, siempre he dicho el qué”

El salto de Gabriel Rufián,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Ser joven y pobre depende

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”