Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

El "love bombing" es un método usado por los cibercriminales que consiste en expresar amor o cariño de forma excesiva en un corto periodo de tiempo para obtener "favores económicos" y robar dinero a las víctimas. (National Criminal Lawyers)

Con el aumento de los perfiles falsos en redes sociales y en aplicaciones de citas, también se han incrementado las estafas amorosas por internet. Y no solo por la cantidad, sino por la calidad. Este tipo de fraudes emocionales, en los que fingen ser personas que no existen, o incluso famosos como Brad Pitt, son cada vez más sofisticados por el uso de la inteligencia artificial, una herramienta que es capaz de crear identidades muy realistas y conversaciones que simulan una relación de verdad.

Según advierten desde el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante su Plan de educación financiera, los ciberdelincuentes no distinguen entre edades, géneros, nivel educativo ni profesión. Su principal objetivo es establecer una conexión emocional para manipular a la víctima y engañarla para obtener dinero.

Frases como “me siento como si te conociera desde siempre” o “eres la única persona que me entiende de verdad” suelen ser el anzuelo perfecto para este tipo de delitos, que se han convertido en un riesgo cada vez más elevado para cualquier usuario.

Cómo operan los estafadores

La dinámica habitual de estos fraudes parte de un mensaje inesperado, un match en una aplicación de citas o incluso un supuesto error en WhatsApp. El perfil, siempre atractivo y que parece de confianza, comparte intereses y detalles que encajan con los de la víctima. El proceso avanza rápido, ya que, en cuestión de días, el estafador simula una relación intensa y, tras ganarse su confianza, solicita ayuda económica para una emergencia, problemas de salud, viajes o inversiones que prometen grandes beneficios.

Entre otras señales identificadas para detectar estas estafas, están el avance rápido de la relación, la negativa constante de verse en persona y la utilización de excusas para evitar videollamadas. Frases como “me encantaría conocerte, pero ahora mismo estoy destinado en el extranjero” buscan justificar la ausencia física y reforzar la ilusión de una conexión auténtica.

La imagen ilustra los peligros crecientes de fraudes en WhatsApp, mostrando ofertas de trabajo engañosas y estafas románticas que buscan aprovecharse económicamente de las víctimas. Entre los elementos destacan un contrato falso de trabajo, billetes de dólar, un corazón roto y un teléfono móvil, simbolizando las tácticas recurrentes empleadas por los estafadores en la popular aplicación de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el traslado de la conversación fuera de la plataforma original, hacia canales de mensajería como WhatsApp o Telegram, facilita que el estafador eluda los controles de seguridad de las redes sociales. Además, la introducción prematura del tema económico, ya sea en forma de ayuda directa o como supuestas inversiones, es otra de las razones por las que estar alerta. Los estafadores insisten en que necesitan la transferencia urgentemente y, llegado el momento de devolverlo, alegan errores técnicos, bloqueos o pagos de comisiones inexistentes.

Claves para protegerse ante las estafas amorosas

Uno de los aspectos más preocupantes está en el aislamiento social que buscan los delincuentes. Animan a la víctima a no compartir la situación con familiares ni amigos, con el fin de evitar intervenciones externas que puedan frenar la estafa. El informe de la CNMV recoge que, solo en la primera mitad del año pasado, Meta cerró 12 millones de cuentas vinculadas a actividades fraudulentas en Facebook, Instagram y WhatsApp.

Con este escenario, el Banco de España y la CNMV recomiendan actuar con mucha precaución ante cualquier contacto sospechoso en Internet. Entre los principales consejos, destaca la necesidad de interrumpir el contacto de inmediato al detectar señales de fraude. No se debe compartir información personal ni financiera con desconocidos y es fundamental bloquear y denunciar los perfiles sospechosos a las plataformas correspondientes.

Las autoridades insisten en la importancia de evitar inversiones sugeridas por personas que se han puesto en contacto sin haberlo solicitado, así como analizar detenidamente cualquier propuesta económica. También subrayan que ninguna inversión está libre de riesgo y las promesas de beneficios rápidos suelen estar asociadas a fraudes.

En caso de sospechar haber sido víctima de una estafa amorosa, la recomendación es recopilar evidencias, como capturas de pantalla y comprobantes de transferencias, y presentar denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado.