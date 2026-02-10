España

Un falso romance lleva a la dueña de una agencia de viajes en Málaga a transferir 100.000 euros de 55 clientes: pasó de víctima a colaboradora

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en varias provincias

La sofisticación de las estafas en internet crece con cada nuevo caso. La Policía Nacional ha destapado una red que operaba a través de engaños sentimentales y desviaba el dinero obtenido a decenas de cuentas bancarias en el extranjero, si bien parte de los fondos también se invertía en criptomonedas, ampliando el alcance del fraude y dificultando su rastro.

De esta forma, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado, más de 100.000 euros confiados por 55 familias a una agencia de viajes en Málaga terminaron en manos de la organización, tras contratar paquetes vacacionales que nunca se llegaron a disfrutar, recoge Europa Press.

La investigación apunta a que la gerente de la agencia, tras años de buena reputación en el sector, cerró de manera inesperada el negocio familiar y transfirió el dinero de sus clientes a la red criminal. La mujer habría caído en un falso romance virtual con un supuesto militar destinado en Líbano, lo que la llevó a desviar fondos en favor del entramado. La principal sospechosa, posteriormente detenida y enviada a prisión provisional, pasó de víctima a colaboradora de la estafa.

Detenidos en varias provincias

La operación, denominada Florazo, ha culminado con la detención de once personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales en distintas provincias: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). Los agentes también efectuaron siete registros en domicilios y locales. También se han incautado 28.730 euros en efectivo, 8.725 dólares en criptoactivos, además del bloqueo preventivo de diez inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos.

Desarticulada una organización criminal especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.

Siguen las pesquisas

La investigación comenzó tras la denuncia de más de cincuenta afectados por el cierre inesperado de la mencionada agencia de viajes en Málaga. El grupo IPLA rastreó los movimientos bancarios de la principal sospechosa, revelando transferencias por 280.000 euros en menos de un año, la mayoría enviadas a una mujer de Guissona (Lleida), que luego repartía los fondos a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática.

Con apoyo de la Policía Judicial de Lleida, se realizaron registros en la zona y se detuvo a la principal receptora del dinero y al administrador de un local informático, ambos ingresados en prisión provisional. La investigación continuó en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid), donde se detuvo a otros miembros del grupo y se detectaron transferencias a cuentas en Bélgica y Lituania.

En Camas (Sevilla) fue detenido un mediador responsable de convertir los fondos en criptoactivos, incautándose más de 10.000 euros y bloqueando cinco inmuebles y un vehículo. Ahora la Policía sigue las pesquisas para identificar ramificaciones internacionales y recuperar el dinero desviado.

(Con información de Europa Press)

