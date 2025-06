Mediaset duplica el ‘Chester’ de Risto Mejide y ficha a Ana Milán para su nuevo programa de entrevistas, ‘Ex. La vida después’

Ana Milán, presentadora de 'Ex. La vida después'. (Cuatro)

Mediaset España sigue centrado en ampliar su catálogo con nuevos formatos y ha comenzado la producción de su nueva apuesta. Se trata de Ex. La Vida Después, un nuevo programa que llegará a la parrilla de Cuatro y que continúa en la línea de Viajando con Chester. Estará conducido por Ana Milán, que además de presentadora es actriz, directora y escritora.

De momento, no se conoce la fecha de estreno, pero se podrá ver en Cuatro. Según la cadena es una “continuidad” del espacio presentado por Risto Mejide, que se ha convertido en “una de las marcas más emblemáticas del canal”.

En Ex. La vida después, se podrá ver a “destacadas” figuras que tuvieron una gran relevancia en la política, la cultura, el espectáculo o el deporte hace varios años. Si bien todos son rostros conocidos, se les conocerá en otros prismas gracias a estas entrevistas pensadas para que reflexionen sobre sus trayectorias y cómo afrontaron el momento en el que los focos se apagaron y dejaron de ser el centro de atención.

Laia Grassi y Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. (laiyls/INSTAGRAM)

La gracia del formato es precisamente esa, recordar a esos personajes que han visto cómo sus carreras se desvanecían con el paso del tiempo, y que ahora compartirán con la audiencia cómo enfrentaron ese proceso.

El título no es casual, pues “ex” hace referencia al prefijo que significa “que fue y ha dejado de serlo”, un concepto que estará presente no solo en las figuras invitadas, sino también en los escenarios que se convertirán en parte fundamental de las entrevistas. Cada espacio tendrá un valor simbólico, no solo por la función que cumplió en su momento, sino también por su posible vínculo con el pasado de los protagonistas y es que se busca que estén vinculados a ellos.

La nueva apuesta de Ana Milán

Ana Milán, conocida por su espontaneidad, sentido del humor y marcada personalidad, se sentará frente a frente con sus invitados para explorar su evolución personal y profesional. El programa promete una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo y los desafíos de vivir fuera del foco mediático.

Si hay algo que gusta de la alicantina es esa honestidad tan palpable que mezcla con una dosis de sentido del humor combinada con desparpajo. Y aunque habrá que esperar para ver cómo se desenvuelve, todo apunta a que lo bordará, pues Milán también sabe dar profundidad en sus charlas, algo imprescindible para un formato de entrevistas.

Cabe destacar la vinculación de Ex. La Vida Después con Risto Mejide, pues es una producción de Mediaset España en colaboración con Vodevil Entertainment, la productora del presentador y publicista.