Sebastián Gallego responde a los rumores sobre su amistad rota con Ana Milán: “Prefiero centrarme en lo bonito”

En los últimos días, la amistad entre los presentadores del pódcast ‘La vida y tal’ ha estado en el punto de mira tras dejar de seguirse en redes sociales

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Sebastián Gallego y Ana Milán,
Sebastián Gallego y Ana Milán, en 'La vida y tal'. (Podimo)

El nombre de Sebastián Gallego ha protagonizado titulares en los últimos días por su relación profesional y personal con Ana Milán. El vínculo entre el comunicador y la actriz, que presentan juntos el pódcast La vida y tal, ha estado en el punto de mira después de que se hayan dejado de seguir en redes, un asunto ante el que ahora el protagonista se ha pronunciado.

Gallego ha atendido a Infobae España y otros medios en el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, donde ha presentado su nuevo proyecto con Mediaset España: el dating show Loco amor, que conduce junto a Oriana Marzoli. Además de hablar del formato, el periodista ha abordado los rumores que apuntan a que su amistad con Ana Milán se ha roto.

Tras ser preguntado por el asunto, el comunicador se ha mostrado reticente a confirmar o desmentir su conflicto con la actriz, aunque sus declaraciones han sido bastante clarificadoras: “No voy a hacer declaraciones de este tema, hoy es un día superespecial, me he levantado supercontento, superemocionado de venir aquí, de volver al FesTVal y de venir presentando un formato. Entonces quiero centrarme en lo bonito y en lo positivo", ha expresado.

De esta manera, Gallego se resiste a desmentir que exista un problema con Ana Milán y deja claro que no se trata de un tema agradable para él. Además, asegura que compaginará su papel al frente de Loco amor con otros proyectos dentro y fuera de la televisión, pero no revela si La vida y tal tendrá una nueva temporada, pese a que en la despedida de la quinta tanto él como Ana aseguraron que las nuevas entregas se estaban “cocinando”.

El origen del conflicto

Los rumores sobre la posible ruptura en la amistad entre Ana Milán y Sebastián Gallego han cobrado fuerza recientemente, principalmente por su actividad —o ausencia de ella— en redes sociales, de acuerdo con informaciones recopiladas por la cuenta de Instagram ‘El ojo que todo lo ve’ y divulgadas después también por el periodista Javier de Hoyos.

Ana Milán y Sebastián Gallego,
Ana Milán y Sebastián Gallego, en 'La vida y tal'. (Podimo)

Tal y como se reveló, la actriz había dejado de seguir en la red social a Sebastián Gallego, aunque él le mantenía el follow. Sin embargo, tras hacerse pública la información, el periodista también dejó de seguir a su compañera y, hasta donde se sabía, amiga. Por otro lado, Milán tampoco sigue ya a la pareja de Sebastián, Bernardo, con quien mantenía un estrecho vínculo.

Por su parte, Bernardo tampoco sigue a Milán ni a Alba Cuesta, otra figura del círculo, aunque recientemente Alba Cuesta reactivó el seguimiento a Gallego, según ha analizado De Hoyos.

La distancia pública se remonta, según el resumen difundido por El ojo que todo lo ve, a principios de 2024, cuando la ausencia de Ana Milán en el cumpleaños de Gallego marcó un antes y un después. Aunque ella estaba invitada y ambos mantenían contacto frecuente, un desacuerdo previo impidió su asistencia, en un gesto que Gallego calificó más tarde como un malentendido “tonto” en su pódcast conjunto. Aquello que comenzó como una discusión menor, según comentaron públicamente en episodios del programa, se transformó después en una tensión notoria entre ambos. Oyentes de La vida y tal llegaron a expresar que, durante la quinta temporada, era evidente la incomodidad entre los dos protagonistas.

El propio pódcast, emblema de su colaboración y amistad, permanece de momento como prueba de su éxito conjunto. La trayectoria de La vida y tal se ha distinguido por su recepción positiva, con galardones como el Premio Ondas en 2023 y ediciones especiales en directo. Un éxito que está por ver si siguen explotando o, finalmente, su conflicto personal acaba por dinamitar también su proyecto en común.

