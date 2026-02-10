Espana agencias

La Fiscalía dice que la AN no es competente para investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Fiscalía ha determinado que la Audiencia Nacional (AN) no es competente para investigar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas.

Fuentes jurídicas han confirmado este martes a Europa Press que el Ministerio Público ha informado en contra de la admisión de la querella interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, después de que el pasado mes de enero el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, pidiese a la Fiscalía que informase sobre si el tribunal debía de investigar al ministro.

El magistrado había incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. Ante ello, el juez, dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciase sobre la competencia del tribunal y sobre si veía pertinente abrir causa penal.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también solicitó a la Fiscalía que informase, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estimaba. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la citada Asociación.

Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.

