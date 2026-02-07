Juanma Moreno pedirá ayudas ante el impacto económico "millonario" del tren de borrascas

Córdoba, 7 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado de la gravedad del impacto económico que tendrá en la región el tren de borrascas que azota a la región en los últimos días y ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE.

En una comparecencia en Córdoba, el presidente andaluz ha anunciado que de manera "inmediata" habrá que buscar los recursos porque habrá "pérdidas millonarias" en el sistema productivo andaluz y en las infraestructuras de la comunidad y que, sólo en la red de carreteras autonómicas, ha cifrado en unos 500 millones de euros.

Ha anunciado que el presupuesto de la comunidad de este año "va a quedar supeditado" a paliar esa catástrofe y que pedirá "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas en la comunidad. EFE

