Sánchez y Feijóo afrontan mañana su primer duelo en el Congreso tras los accidentes de tren y los comicios en Aragón

El Gobierno tiene la intención de proporcionar toda la información disponible para esclarecer las causas de los recientes accidentes ferroviarios, según explicó Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, durante la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz aseguró que el compromiso es cumplir con las víctimas y con la ciudadanía, aportando transparencia y explicaciones sobre los hechos, cuyo impacto se extiende a la opinión pública y a la agenda política. Según consignó Europa Press, el presidente Pedro Sánchez comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para abordar estos siniestros, responder por la gestión de su Ejecutivo y enfrentar el primer debate parlamentario del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro político coincide con la situación resultante de las elecciones regionales de Aragón, donde el panorama político se ha alterado por la caída del PSOE y el crecimiento del partido Vox.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez explicará ante el Congreso los detalles vinculados al accidente sucedido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde un tren Iryo descarriló y, posteriormente, colisionó con un Alvia que circulaba en sentido contrario, un hecho que produjo 46 muertes. Además, dará cuenta del suceso ocurrido dos días después en Gelida, Barcelona, cuando un tren de Cercanías chocó contra un muro tras un desprendimiento, resultando en la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a unas treinta personas más. La línea de alta velocidad que comunica Madrid con Andalucía sigue clausurada casi un mes después, sin confirmación oficial respecto a su reapertura.

El debate parlamentario, según publicó Europa Press, no se limitará a los asuntos internos. Sánchez también ha optado por agrupar en su comparecencia la exposición sobre cuestiones internacionales, incluyendo la posición del Ejecutivo en los últimos encuentros y foros internacionales. Temas como la situación política en Venezuela y las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la soberanía de Groenlandia formarán parte de la agenda. Esta inclusión ha sido motivo de críticas desde la oposición, la cual censura que temas de agendas internacionales se traten al mismo nivel que una tragedia ferroviaria de gran magnitud.

Fuentes del Partido Popular, citadas por Europa Press, adelantaron que Alberto Núñez Feijóo centrará su intervención en la acusación directa al Gobierno por el estado de las vías ferroviarias. Según el PP, la responsabilidad última recae sobre el Gobierno central, y destacarán que el deterioro de la infraestructura fue un factor determinante en los accidentes. Feijóo también prevé cuestionar a Sánchez sobre la labor del ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándolo de priorizar su actividad en redes sociales frente a la gestión de la red ferroviaria. El Partido Popular critica la demora de 24 días para la comparecencia del presidente ante el Congreso y señala que Sánchez rechazó presencialmente asistir al Senado tras la petición popular. La oposición denuncia además que el Ejecutivo pretende tratar una catástrofe con numerosas víctimas de forma conjunta con temas europeos, calificando la dinámica de "vergonzosa", según declaraciones recogidas por Europa Press.

En respuesta a los accidentes, el PP ha anunciado el registro de la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar a fondo la situación del sistema ferroviario del país. El Grupo Popular también propuso realizar una auditoría general sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y reclamó la dimisión del ministro Puente. En intervenciones previas, Feijóo señaló que existía una presunta "negligencia continuada" en el mantenimiento de la red y también hizo referencia a supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes, mencionando el caso del exministro José Luis Ábalos, actualmente encarcelado, según información de Europa Press.

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, pronosticó que la comparecencia de Sánchez estaría caracterizada por "mentiras y excusas", cuestionando la ética de abordar en una sola sesión tanto los accidentes como los temas internacionales. Europa Press recogió que Muñoz considera que esa estrategia política resulta "fuera de toda ética y moral".

En lo que respecta a otras expresiones de la oposición, Santiago Abascal, líder de Vox, atribuyó responsabilidad personal a Sánchez por el accidente de Adamuz. En declaraciones a medios en Ávila, Abascal expresó que la comparecencia presidencial servirá únicamente para que Sánchez "invente cosas, dé excusas y acuse a la oposición". Según palabras citadas por Europa Press, Abascal aseguró: "No va a dar ningún tipo de explicación, va a poner encima de la mesa mentiras, que es lo que ha hecho desde que fue elegido en el año 2019".

El socio de gobierno Sumar ofreció apoyo al ministro de Transportes en la gestión tras el accidente de Córdoba, aunque advirtió que la inversión en el mantenimiento de la red y los servicios de Cercanías se mantiene por debajo de lo necesario. Sumar prevé que, en esta comparecencia, el presidente impulse políticas sociales más robustas, incluyendo la intervención en el mercado del alquiler y el establecimiento de una prestación universal por crianza. Lara Hernández, coordinadora de Sumar, señaló que los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón reflejan la ineficacia de los anuncios simbólicos del presidente, según indicó Europa Press.

El escenario político en el que se produce este primer enfrentamiento parlamentario del año entre Sánchez y Feijóo viene condicionado por las recientes elecciones autonómicas de Aragón, realizadas el pasado 8 de febrero. De acuerdo con Europa Press, el PP perdió dos escaños frente a su resultado previo, el PSOE retrocedió hasta su registro más bajo en la región y Vox duplicó su representación, obteniendo catorce escaños. El PSOE responsabiliza al PP del avance de Vox y critica la disposición popular para alcanzar alianzas con la formación de Abascal. Por el contrario, los populares acusan a Sánchez y a los socialistas de fomentar el crecimiento de Vox como estrategia para proteger sus expectativas electorales.

Además, fuentes del PP citadas por Europa Press destacaron que Jorge Azcón, presidente regional de Aragón, tomó la decisión de convocar elecciones ante la ausencia de presupuestos regionales. Estas mismas fuentes consideran que a nivel nacional, Sánchez debería replicar esa medida ante la falta de Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura. Así, factores institucionales y políticos locales y nacionales se entrelazan en el contexto de una comparecencia parlamentaria que se prevé tensa, con el foco puesto en la responsabilidad gubernamental frente a la gestión de emergencias, la transparencia en la infraestructura pública y las repercusiones políticas de los recientes resultados electorales.