España

Los embalses de agua se encuentran al 77,34 % de su capacidad este miércoles 11 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 10,05 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Guardar
El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 77,34 % de su capacidad este miércoles 11 de febrero.

De acuerdo con estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país subió en comparación de la semana anterior.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 43.341 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 77,34 %.

Variación de hace una semana: 5.634 hm3.

Variación porcentual semanal: 10,05 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.583 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,14 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 77,02%.

Aragón: 73,18%.

Asturias: 91,01%.

C. Valenciana: 47,19%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 62,44%.

Castilla-La Mancha: 60,12%.

Cataluña: 86,46%.

Comunidad de Castilla y León: 76,16%.

Extremadura: 86,95%.

Galicia: 90,31%.

Murcia: 31,08%.

Navarra: 73,11%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga: “La frase ‘lo que no mata te hace más fuerte’ hace muchísimo daño”

La experta señala que este tipo de expresiones pueden provocar que se romantice el dolor

Ainhoa Vila, psicóloga: “La frase

Chino Darín se pronuncia sobre su paternidad con Úrsula Corberó y revela el nombre de su bebé: “Una experiencia gloriosa y transformadora”

El actor argentino ha atendido a los medios en el aeropuerto Madrid-Barajas

Chino Darín se pronuncia sobre

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los costos más bajos

Precio de la gasolina hoy

Precio del aceite de oliva en España este 11 de febrero

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Silvia Severino, psicóloga: “Si no puedes hacer contacto cero, intenta el método de la piedra gris”

La experta señala que esta técnica suele ser muy útil especialmente en vínculos en los que existe manipulación o intento de desestabilización

Silvia Severino, psicóloga: “Si no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alianza de las izquierdas

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

La gasolina sigue subiendo su precio por tercera semana consecutiva: cuánto cuesta llenar el depósito y cómo afecta a los conductores

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después