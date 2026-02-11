España

Las revistas del corazón esta semana: las últimas imágenes de Úrsula Corberó y Chino Darín antes de ser padres y la tristeza de la reina Sofía

Este miércoles, 10 de febrero, también son protagonistas de las portadas el inesperado romance entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera y la victoria de Rosa Rodríguez en ‘Pasapalabra’

‘¡Hola!’

Este miércoles, 10 de febrero, ¡Hola! centra su portada en una historia romántica protagonizada por Sandra Gago y Feliciano López, quienes tienen 9 años de relación, siete de ellos como marido y mujer. La revista presenta su relación como una celebración del amor con motivo de San Valentín, prometiendo revelar los secretos de su vínculo sentimental. La imagen principal transmite complicidad y estabilidad, reforzando la idea de una pareja consolidada que atraviesa un momento especial.

También es protagonista de la primera plana el rey Carlos III de Reino Unido, que aparece fotografiado en exclusiva en Sandringham, donde habla de un proyecto que le ilusiona profundamente, mientras la Casa Real de Inglaterra enfrenta uno de sus mayores escándalos con la implicación de Andrés Mountbatten Windsor en el caso Epstein. Por otro, el rey Juan Carlos I ocupa un espacio destacado con unas declaraciones desde Abu Dabi en las que desmiente rumores sobre su estado de salud.

‘Diez Minutos’

Diez Minutos apuesta por un tono más directo y emocional, cediendo todo su protagonismo a Sara Carbonero, quien empezó el 2025 con un grave revés en su salud por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La periodista ocupa la primera plana de la revista del corazón con una imagen cercana y un titular en el que afirma haber “superado otra piedra en el camino”, en referencia a un proceso personal complicado, vinculado a su reciente intervención médica. La revista recoge sus primeras palabras tras su ingreso, subrayando la idea de superación y fortaleza.

Junto a este tema principal, se destacan otros asuntos del ámbito social: el encuentro en Madrid entre Tita Cervera y Borja Thyssen, descrito como cariñoso y marcado por la ausencia de Blanca Cuesta. Por otro lado, también se hace hincapié en la presencia conjunta en Dubái de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, señalados como posible nueva pareja. El cierre de la portada lo protagoniza Rosa Rodríguez, quien habla del giro que ha dado su vida tras convertirse en ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra.

‘Semana’

Semana centra su portada en la reina Sofía, quien “está muy afectada” tras la muerte de su hermana, la princesa Irene de Grecia. La revista pone el foco de atención en su tristeza, reflejando un momento anímico delicado al que hace frente. La imagen que ilustra la primera plana transmite sobriedad y preocupación con la idea de reforzar la complicada etapa que atraviesa la emérita.

También aparece en portada la supuesta relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, calificada como “pareja sorpresa” tras ser vistos juntos en Dubái. Asimismo, Semana incluye una entrevista a Rosa Rodríguez, quienr revela en qué planea invertir los 2,7 millones de euros que ganó en Pasapalabra. El cierre de la primera plana lo protagoniza Sara Carbonero, quien vuelve a ocupar un espacio relevante tras haber hablado públicamente de su delicado estado de salud.

‘Lecturas’

Lecturas presenta varios temas destacados del mundo del espectáculo y la actualidad social. La principal protagonista es Rosa Rodríguez, quien afirma que invertirá el dinero ganado en Pasapalabra en ayudar a sus padres. Otro de los puntos centrales es la paternidad de Úrsula Corberó y el Chino Darín, quienes se han convertido en padres de su primer hijo. La revista muestra sus últimas imágenes antes del nacimiento en Barcelona, destacando este importante momento personal en la vida de la conocida actriz y su pareja.

También se aborda la supuesta relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, presentada como una “pareja sorpresa”, lo que sugiere un romance inesperado que ha llamado la atención del público. Por último, se menciona a Bad Bunny, quien ha deslumbrado con su show latino en la Super Bowl, resaltando su impacto internacional y la relevancia de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

