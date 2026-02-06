Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

El monto final del premio, 2,7 millones de euros, que Hacienda reducirá considerablemente, marcó la jornada culminante en la que Rosa Rodríguez resultó triunfadora del concurso 'Pasapalabra'. Tal como informó Europa Press, la concursante tendrá disponibles aproximadamente 1.300.000 euros tras el pago de impuestos, y dio a conocer sus planes para el dinero momentos antes de la emisión de la final en horario estelar.

Rosa Rodríguez, quien ejerce como profesora de español para extranjeros, se convirtió en la ganadora del mayor bote entregado en la historia del programa, según consignó Europa Press. Tras más de un año de competencia junto a Manu Pascual, llegó el desenlace en el rosco final donde ambos participantes demostraron altos niveles de conocimiento. Solo uno de ellos pudo alcanzar el histórico premio, en un episodio que alcanzó un 45% de audiencia durante el momento decisivo del rosco, reportó la agencia.

Rodríguez compartió durante su aparición en el programa 'El Hormiguero', previamente a la emisión de la final de 'Pasapalabra' en Antena 3, que su prioridad será ayudar a sus padres, reconociendo el esfuerzo que realizaron por brindarle oportunidades. La ganadora expresó que si quedara dinero extra, buscaría vivir con tranquilidad y continuar ejerciendo su profesión, reconociendo la dificultad económica actual. “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos. Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila”, expresó Rodríguez al medio.

Durante varios meses, Rodríguez dejó su empleo para concentrarse exclusivamente en el concurso, una decisión que describió como transformadora. Según detalló Europa Press, manifestó que la experiencia resultó extensa y exigente, aunque de gran aprendizaje y satisfacción personal. “Ha sido maravilloso, un proceso largo, pero también muy bonito del que he disfrutado mucho, que ya lo he dicho varias veces, me ha cambiado realmente la vida para bien. Es un antes y un después en mi vida, así que feliz de la decisión que en algún momento se me ocurrió tomar de presentarme al concurso”, declaró a Europa Press mientras salía de 'El Hormiguero'.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, la concursante enfatizó la importancia de la motivación constante y el esfuerzo mantenido durante todo el período de participación. Además, animó a futuros concursantes a confiar en sus capacidades y a tomar riesgos calculados. “Lo más duro es mantener la motivación durante tanto tiempo y pensar que puedes llegar a hacer un buen papel. A los que se planteen presentarse a 'Pasapalabra' les diría que hay que soñar y tomar riesgos en la vida. Que si estás muy seguro de que algo es para ti, que te llama, pues creer en ello. Los sueños a veces se cumplen”, afirmó ante los medios tras completar el rosco.

Rodríguez también dedicó palabras a su contrincante, Manu Pascual, destacando la cordialidad y el respeto mutuo durante los más de doce meses que duró la confrontación. Describió el proceso como una competencia enriquecedora, en la que ambos participantes alcanzaron altos niveles de desempeño. “Ha sido un placer competir con él. Sí, competir con él, disfrutar este año y medio”, dijo, según citó Europa Press.

En cuanto a la trayectoria de Manu Pascual, el concursante acumuló 437 programas, estableciendo un récord de permanencia en 'Pasapalabra'. Durante su paso por el programa logró reunir 270.600 euros mediante sus victorias y empates, reportó Europa Press. Dirigiéndose a Rosa al finalizar la competencia, Pascual expresó: “Ha sido un placer competir contigo, me has hecho ser mejor. Cuando compites con los mejores, puedes perder. La vida es así, pero continúa”, según recogió la agencia.

Rodríguez, visiblemente emocionada, apenas pudo articular palabras tras haber completado el rosco y llevarse el premio mayor, limitándose a decir: “estoy flipando, estoy en shock”, recogió Europa Press. La experiencia de ambos concursantes, marcada tanto por la dedicación como por la convivencia y la competencia, quedó registrada como una de las ediciones más vistas y comentadas en la historia reciente del programa y de la televisión española, consignó el medio.