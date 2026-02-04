Sara Carbonero se sincera y habla de su ingreso en Lanzarote con motivo de su cumpleaños: “Ha sido duro y todavía lo es”

Sara Carbonero en una imagen de archivo (Europa Press)

El martes 3 de febrero se convirtió en una fecha especialmente significativa para Sara Carbonero. La periodista celebró su 42 cumpleaños rodeada de sus personas más cercanas y con gratitud y emoción, en un momento vital condicionado por el reciente y delicado problema de salud que sufrió hace apenas unas semanas. Lejos de tratarse de una celebración más, el aniversario adquirió un valor simbólico tras un inicio de año que estuvo marcado por la incertidumbre, el miedo y una recuperación lenta, pero esperanzadora.

La comunicadora fue ingresada de urgencia el pasado 2 de enero en Lanzarote, donde se encontraba pasando las vacaciones de Año Nuevo. Un fuerte dolor la llevó al hospital, donde finalmente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Un episodio que supuso un duro revés tanto físico como emocional y que obligó a activar un dispositivo sanitario que resultó clave en su evolución.

Sara Carbonero celebra su 42 cumpleaños y recuerda su ingreso hospitalario en Lanzarote (Instagram / @saracarbonero)

Con motivo de su cumpleaños, Sara Carbonero no solo recibió numerosas felicitaciones de familiares, amigos y seguidores, sino que también quiso compartir públicamente un mensaje muy personal a través de su perfil de Instagram. La periodista ha abierto su corazón y ha relatado cómo vivió aquellos días especialmente delicados en la isla canaria, así como el proceso emocional posterior. En sus palabras, ha dejado constancia del impacto que tuvo la experiencia y de cómo ha cambiado su manera de mirar la vida.

“Entré a un quirófano llena de incertidumbre”

“Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón”, comienza escribiendo Carbonero en su publicación, dejando claro que este cumpleaños ha sido vivido desde una perspectiva completamente distinta a otras ocasiones.

“Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma”, ha relatado, poniendo el foco en el proceso de recuperación y en el cambio emocional que ha experimentado desde entonces. Lejos de idealizar la enfermedad, Sara Carbonero también quiso dejar claro su posicionamiento ante este tipo de situaciones. “Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor...”, señala antes de iniciar una extensa lista de agradecimientos dirigidos a quienes estuvieron a su lado en los momentos más complicados.

Sara Carbonero y sus hijos en su 42 cumpleaños (Instagram / @saracarbonero)

La comunicadora ha agradecido el apoyo que recibió de su entorno más cercano, su familia y amigos, así como a su actual pareja, Jota Cabrera, “que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles”. También dedica palabras a su expareja, Iker Casillas, y a su madre, reconociendo el papel fundamental que desempeñaron durante su hospitalización: “a Iker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía”.

De igual manera, Sara Carbonero quiso destacar la labor del equipo sanitario que la atendió durante su ingreso en Lanzarote. El texto concluye con una reflexión vital que resume el aprendizaje que extrae de esta experiencia. “Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud. Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy un cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino”, finaliza.