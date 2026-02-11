España

La generación que apuesta: los juegos de azar crecen entre los jóvenes de 14 y 18 años, pero baja el consumo de pornografía

“Un 10% de los chicos que juega online admite haber gastado más de 300 euros en un día”, advirtió Sureda durante la presentación del informe

Guardar
Niños entre 14 y 18
Niños entre 14 y 18 años apuestan más. (Eduardo Parra/Europa Press)

No hay jerarquías ni botellas vacías. No hay escenas visibles de deterioro inmediato. Las adicciones del siglo XXI caben en un móvil, se activan con el pulgar y avanzan en silencio entre los pasillos del colegio, en el transporte público o en la intimidad de una habitación. El Informe sobre Adicciones Comportamentales y Otros Trastornos Adictivos 2025, publicado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), confirma que los juegos de azar, internet y otros comportamientos digitales configuran ya un reto de salud pública, especialmente entre los adolescentes.

El estudio, basado en la encuesta ESTUDES 2025, se realizó entre febrero y junio del año pasado a 35.256 estudiantes de 14 a 18 años de 836 colegios de toda España. Fue presentado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas, Xisca Sureda. “La respuesta institucional no debería limitarse a la restricción del acceso, sino a impulsar entornos digitales más seguros y saludables que favorezcan la socialización y el bienestar”, subrayó el primero.

Así, uno de los datos más contundentes del informe es el avance de los juegos de azar entre los jóvenes. El 13% del alumnado confiesa jugar online y el 20,9% lo ha hecho de forma presencial. Además, la brecha de género es clara. Un 20,7% de chicos frente a un 5,3% de chicas, también en el aspecto presencial (29,5% frente a 12,3% respectivamente). Pero no es solo una cuestión de participación: los chicos juegan más, gastan más dinero y acceden con mayor frecuencia a modalidades de alto riesgo, como la ruleta online o las apuestas deportivas. “Un 10% de los chicos que juega online admite haber gastado más de 300 euros en un día”, advirtió Sureda durante la presentación.

Los gobiernos de coalición formados por PP y Vox después de las elecciones del pasado 28 de mayo, han aprobado varias medidas polémicas en los municipios donde gobiernan

El juego problemático: una realidad que atrapa

El aumento de la participación se traduce en un mayor riesgo adictivo. El 4,9% de los estudiantes presenta indicadores de juego problemático, pero la cifra asciende al 8,4% entre los chicos y se dispara hasta el 27,7% entre quienes juegan online. La edad también influye: la prevalencia del juego aumenta conforme crecen los adolescentes, especialmente entre los varones. “Casi tres de cada diez chicos han acudido ya a salones de juego o máquinas de apuestas”, señaló Sureda.

El informe clasifica los juegos según su nivel de riesgo. Las modalidades de tipo III, como las apuestas deportivas, máquinas de azar, ruleta o cartas con dinero, concentran la mayor prevalencia de juego problemático (27%), frente al 8% de los juegos considerados de menor riesgo. La velocidad, la inmediatez de la recompensa y la disponibilidad permanente a través del móvil son factores clave.

Más allá del juego, el informe sitúa el uso problemático de internet como una de las principales preocupaciones. El 19,4% de los estudiantes presenta signos de uso problemático, una cifra muy superior a la de la población general adulta.

El uso excesivo de internet
El uso excesivo de internet se posiciona como una de las principales preocupaciones. (Freepik)

Videojuegos: uso masivo y mayor impacto en chicos

Por otro lado, los videojuegos siguen siendo la opción de entretenimiento favorita. El 84,4% de los estudiantes juega, y entre los chicos la cifra alcanza el 96,8%. El informe estima que un 5,2% podría presentar un posible trastorno por uso de videojuegos, con una incidencia muy superior en varones (8,6%) frente a mujeres (1,8%).

El perfil de mayor riesgo lo forman quienes juegan a diario, dedican muchas horas y gastan dinero en contenidos digitales. Estos jóvenes presentan además mayores tasas de consumo de alcohol, tabaco y cannabis, confirmando que las adicciones no suelen aparecer de forma aislada.

Los videojuegos siguen siendo la
Los videojuegos siguen siendo la opción de entretenimiento favorita. (Consejería de Salud y Consumo/Europa Press)

Pornografía: un consumo elevado a pesar del descenso

En contraposición al ascenso de las apuestas, el consumo de pornografía muestra un descenso respecto a las ediciones anteriores. No obstante, sigue siendo frecuente. Más de la mitad de los estudiantes reconoce haberla consumido en el último año. Así, el uso problemático afecta al 4,1% del alumnado, con una brecha de género muy marcada: 7,2% en chicos frente a 1% de chicas. Además, el informe destaca que la edad de riesgo se concentra en los varones de 16 y 17 años.

Temas Relacionados

AdiccionesLoterías Juegos de AzarRiesgos en Entornos DigitalesConsumo DigitalAdicción a la TecnologíaPornografíaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

El servicio, ya restablecido, se ha mantenido suspendido desde las 22.15 horas hasta pasada la una de la madrugada

Un incendio en el cableado

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Por iniciativa del vestuario, la plantilla compartió mesa en uno de los locales de moda de Madrid, en vísperas de una semana decisiva para el equipo

Los futbolistas del Real Madrid

El Benidorm Fest 2026 consolida su desvinculación de Eurovisión con la elección de sus primeros finalistas y la salida de Luna Ki: de Izan Llunas a Kenneth

La primera semifinal del festival ha dejado fuera a artistas como Greg Taro, Dora y Marlon Collins y Luna Ki, tras salir del recinto por indisposición

El Benidorm Fest 2026 consolida

‘El Hormiguero’ se cuela en el Benidorm Fest 2026 en una primera semifinal protagonizada por el tonteo entre Javier Ambrossi y Jesús Vázquez

Este martes 10 de febrero Televisión Española emite la primera semifinal del festival, en la que los presentadores han sido protagonistas de varios de los momentos más divertidos

‘El Hormiguero’ se cuela en

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 10 de febrero

Aquí está la combinación ganadora revelada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un incendio en el cableado

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

Vox anuncia que no investirá a María Guardiola como presidenta de Extremadura: “No ha entendido el mandato de las urnas”

El PP justifica sus pactos con Vox normalizando las discrepancias: “He discutido en multitud de ocasiones con mis hermanos, pero siguen siendo mis hermanos”

ECONOMÍA

Adif quiere abrir la alta

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

DEPORTES

Los futbolistas del Real Madrid

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después

Qué está pasando con las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno: el deterioro precoz de las preseas hace saltar las alarmas