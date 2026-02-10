España

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

En redes sociales, el letrado informa sobre la diferencia entre baja voluntaria y autodespido, dos cuestiones fácilmente confundibles con desenlaces contrapuestos

Guardar
El letrado divulga a través
El letrado divulga a través de sus redes sociales sobre conflictos laborales de los que no siempre se tiene suficiente información. / Freepick

Aterrizar conceptos complejos, como pueden ser aquellos que emanan de los contratos laborales, requiere dominar el lenguaje e invertir tiempo en su comprensión. Como no siempre se puede, las redes sociales son un canal habitual al que se recurre cada vez más para solventar este tipo de consultas. Por ello, y dado que existe alta demanda, letrados como Sebastián Ramírez encuentran en la divulgación del derecho laboral un filón por el que dirigirse a sus seguidores.

El abogado, conocido por sus apariciones en la red social TikTok, ha reiterado en varios de sus vídeos que presentar una baja voluntaria implica perder el derecho a indemnización y a subsidio por desempleo, salvo en casos muy concretos. Este es un ejemplo del contenido habitual de Ramírez. El especialista en derecho laboral ha alertado sobre los riesgos económicos y legales de optar por esta vía sin analizar previamente la situación contractual y las obligaciones de la empresa.

Ramírez expone que la baja voluntaria solo resulta adecuada cuando el trabajador decide marcharse por motivos personales, como cambiar de empleo o finalizar una etapa laboral, sin que medien conflictos con la empresa. En estos casos, la legislación española limita los derechos del trabajador: únicamente se puede reclamar el finiquito correspondiente a pagas extras y vacaciones no disfrutadas, pero no existe derecho a indemnización ni acceso directo al subsidio por desempleo.

“La baja voluntaria no da derecho a paro”, primera de las lecciones por aprender

“La baja voluntaria no da derecho a paro”, explica Ramírez en uno de sus vídeos. El abogado advierte que existe una confusión frecuente entre los trabajadores, que a menudo piensan que pueden acceder a la prestación por desempleo tras renunciar voluntariamente. La normativa vigente, según detalla el letrado, exige que el cese sea involuntario para acceder al paro, lo que excluye la dimisión ordinaria.

El experto diferencia esta situación del autodespido, figura jurídica que permite al trabajador abandonar la empresa cuando existen incumplimientos graves por parte del empleador, como impagos, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o vulneraciones de derechos fundamentales. En estos supuestos, el trabajador puede solicitar la resolución judicial del contrato, lo que habilita tanto la indemnización como el acceso al subsidio de desempleo.

Del mismo modo, Ramírez ha detallado que el autodespido se ampara en los artículos 40, 41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores. Entre las causas legalmente reconocidas para este procedimiento figuran el retraso reiterado en el pago de nóminas, cambios sustanciales en salario, funciones o centro de trabajo, y cualquier otra infracción grave cometida por el empresario. La indemnización en estos casos puede alcanzar la cuantía prevista para el despido improcedente, reforzando la protección del trabajador frente a abusos o irregularidades.

El autodespido requiere acreditar y documentar los incumplimientos, lo que habitualmente implica un procedimiento judicial para obtener una resolución favorable. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) analiza cada caso para determinar si corresponde el acceso a la prestación, evaluando la documentación y la causa exacta de la finalización laboral.

La información contractual para evitar males mayores

El abogado insiste en la importancia de informarse antes de firmar la renuncia, para no renunciar a derechos que podrían corresponder en función de la conducta de la empresa. “Una decisión mal tomada puede costarte mucho dinero y tiempo”, advierte Ramírez en sus intervenciones.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Las publicaciones de Sebastián Ramírez en TikTok y su análisis buscan clarificar las diferencias entre baja voluntaria y autodespido y evitar que los trabajadores pierdan prestaciones sociales por desconocimiento de sus derechos. La recomendación principal del abogado es analizar cuidadosamente las causas de la salida laboral y, en caso de incumplimientos empresariales, optar por vías legales que garanticen las máximas garantías económicas y jurídicas.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesDespidoTikTok EspañaRedes SocialesRedes Sociales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España martes 10 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 8,06 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El estado de los embalses

Silvia Severino, psicóloga: “No te lo tomes personal, el comportamiento de los demás solo les define a ellos”

En ocasiones, las personas se responsabilizan de la actitud de los demás, lo que puede generar bucles de pensamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No te

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 10 de febrero

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cuánto cuesta un euro frente

Una madre recauda 350.000 euros en redes sociales tras fingir que su hijo padecía cáncer: después de 3 años estafando a la gente le quitan la custodia

La fiscalía alemana investiga a la mujer, que enfrenta hasta 10 años de prisión por fraude y pérdida de confianza social

Una madre recauda 350.000 euros

Entra a robar en una vivienda y termina borracho en la cama de los propietarios

La familia encontró al intruso dormido tras regresar a su hogar en Milizac, Finisterre, sin que se registraran robos ni daños graves

Entra a robar en una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Errejón, a un

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio