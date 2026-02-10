Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

El letrado divulga a través de sus redes sociales sobre conflictos laborales de los que no siempre se tiene suficiente información. / Freepick

Aterrizar conceptos complejos, como pueden ser aquellos que emanan de los contratos laborales, requiere dominar el lenguaje e invertir tiempo en su comprensión. Como no siempre se puede, las redes sociales son un canal habitual al que se recurre cada vez más para solventar este tipo de consultas. Por ello, y dado que existe alta demanda, letrados como Sebastián Ramírez encuentran en la divulgación del derecho laboral un filón por el que dirigirse a sus seguidores.

El abogado, conocido por sus apariciones en la red social TikTok, ha reiterado en varios de sus vídeos que presentar una baja voluntaria implica perder el derecho a indemnización y a subsidio por desempleo, salvo en casos muy concretos. Este es un ejemplo del contenido habitual de Ramírez. El especialista en derecho laboral ha alertado sobre los riesgos económicos y legales de optar por esta vía sin analizar previamente la situación contractual y las obligaciones de la empresa.

Ramírez expone que la baja voluntaria solo resulta adecuada cuando el trabajador decide marcharse por motivos personales, como cambiar de empleo o finalizar una etapa laboral, sin que medien conflictos con la empresa. En estos casos, la legislación española limita los derechos del trabajador: únicamente se puede reclamar el finiquito correspondiente a pagas extras y vacaciones no disfrutadas, pero no existe derecho a indemnización ni acceso directo al subsidio por desempleo.

“La baja voluntaria no da derecho a paro”, primera de las lecciones por aprender

“La baja voluntaria no da derecho a paro”, explica Ramírez en uno de sus vídeos. El abogado advierte que existe una confusión frecuente entre los trabajadores, que a menudo piensan que pueden acceder a la prestación por desempleo tras renunciar voluntariamente. La normativa vigente, según detalla el letrado, exige que el cese sea involuntario para acceder al paro, lo que excluye la dimisión ordinaria.

El experto diferencia esta situación del autodespido, figura jurídica que permite al trabajador abandonar la empresa cuando existen incumplimientos graves por parte del empleador, como impagos, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o vulneraciones de derechos fundamentales. En estos supuestos, el trabajador puede solicitar la resolución judicial del contrato, lo que habilita tanto la indemnización como el acceso al subsidio de desempleo.

Del mismo modo, Ramírez ha detallado que el autodespido se ampara en los artículos 40, 41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores. Entre las causas legalmente reconocidas para este procedimiento figuran el retraso reiterado en el pago de nóminas, cambios sustanciales en salario, funciones o centro de trabajo, y cualquier otra infracción grave cometida por el empresario. La indemnización en estos casos puede alcanzar la cuantía prevista para el despido improcedente, reforzando la protección del trabajador frente a abusos o irregularidades.

El autodespido requiere acreditar y documentar los incumplimientos, lo que habitualmente implica un procedimiento judicial para obtener una resolución favorable. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) analiza cada caso para determinar si corresponde el acceso a la prestación, evaluando la documentación y la causa exacta de la finalización laboral.

La información contractual para evitar males mayores

El abogado insiste en la importancia de informarse antes de firmar la renuncia, para no renunciar a derechos que podrían corresponder en función de la conducta de la empresa. “Una decisión mal tomada puede costarte mucho dinero y tiempo”, advierte Ramírez en sus intervenciones.

Las publicaciones de Sebastián Ramírez en TikTok y su análisis buscan clarificar las diferencias entre baja voluntaria y autodespido y evitar que los trabajadores pierdan prestaciones sociales por desconocimiento de sus derechos. La recomendación principal del abogado es analizar cuidadosamente las causas de la salida laboral y, en caso de incumplimientos empresariales, optar por vías legales que garanticen las máximas garantías económicas y jurídicas.