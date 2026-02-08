El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

"¡Qué la fuerza te acompañe¡", el mensaje del Chino Darín para Ursula Corberó (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la inminente llegada del primogénito de Úrsula Corberó y el Chino Darín, la pareja atraviesa días marcados por la expectativa y la calidez familiar en Madrid. Un video difundido por el propio Chino Darín evidenció el ambiente sereno que se vive en el círculo íntimo: la actriz española, embarazada y próxima a dar a luz, recorre las calles de la ciudad acompañada por Ricardo Darín, quien está a punto de convertirse en abuelo por primera vez.

Y a esto hay que agregarle el último posteo del Chino para la futura (inminente) mamá: una foto con su panza cada vez más apunto y una frase icónica de la Guerra de las Galaxias (“¡Que la fuerza te acompañe!”), que no necesita de agudas deducciones frente a la proximidad del parto.

La última imagen posteada por el Chino Darín de su mujer, Ursula Corberó, con un guiño a La Guerra de las Galaxias (Instagram: @chinodarin)

La inminencia del nacimiento contagió entusiasmo y comentarios en las redes sociales, donde la escena ha despertado empatía por la complicidad generacional y la alegría palpable ante el paso que está por dar la familia. El video, que rápidamente generó respuestas entre los seguidores del actor, muestra a Ricardo Darín y Úrsula Corberó disfrutando de un paseo bajo la luz templada del invierno madrileño.

En las imágenes, la actriz aparece vestida de negro, con gafas oscuras y una bufanda al cuello, avanzando despacio tomada del brazo de su suegro, que camina con una mano en el bolsillo. El entorno —mesas de terraza y una atmósfera apacible— refuerza el clima de serenidad y también subraya la conexión entre ambos.

Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron como se preparan para la llegada de su primer hijo juntos (Instagram)

El paseo se presenta así como una fotografía de la contención familiar y la confianza mutua en uno de los momentos más sensibles y emocionantes previos al nacimiento. Tras ese recorrido, la atención se trasladó al interior del hogar. En otra publicación, Úrsula Corberó compartió con sus seguidores una escena íntima del armado de la cuna que usará el bebé. Se observa al Chino Darín concentrado en la tarea, arrodillado y rodeado de instrucciones, tornillos y piezas de madera. Vestido de manera cómoda, el actor se encarga personalmente de los detalles técnicos del mobiliario infantil, mostrando una faceta dedicada y comprometida en los preparativos.

La actriz retrató el instante entre risas y complicidad, transmitiendo la atmósfera de trabajo en equipo, ansiedad y felicidad propia de la cuenta regresiva para el nacimiento. La escena no pasó inadvertida y sumó otro capítulo a la exposición familiar que viven ambos artistas, quienes han optado por documentar en sus redes los pequeños rituales previos a la llegada de su hijo.

Clara Darín habría revelado por error el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín (Instagram)

A pocos días del parto, el foco de atención se vio alterado cuando Clara Darín, hermana del Chino y actriz, publicó en sus redes un carrete de fotos cotidianas que, sin proponérselo, desató especulaciones acerca del sexo del bebé. En una de las imágenes se aprecia un body celeste de bebé, un detalle que, para un sector de los seguidores, sugiere que el hijo de la pareja podría ser varón, por el significado habitual que se asocia al color en la indumentaria infantil. La imagen viralizada reavivó el debate entre los admiradores de la familia, ya que tanto Corberó como Darín han evitado tradicionalmente todo comentario público sobre aspectos personales, en especial sobre el embarazo.

Ninguno de los futuros padres ha realizado declaraciones para confirmar o descartar la hipótesis del sexo del niño, aunque el hecho de que el detalle surgiera accidentalmente bastó para que el asunto se convirtiera en tema de tendencia en las redes. De este modo, la recta final del embarazo mantiene en vilo a la familia Darín-Corberó y a sus seguidores, que aguardan expectantes la llegada del primer nieto de Ricardo Darín y el nacimiento del hijo de dos de los actores más reconocidos de España y Argentina.