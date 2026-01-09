Ricardo Darín: “Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso”

Ricardo Darín junto al Chino y Úrsula Corberó, que esperan su bebé para el mes de Febrero

Ricardo Darín hizo una aparición poco habitual en la escena social de José Ignacio durante la inauguración de un local en la costa, donde acudió acompañado por su esposa y rodeado de amigos y curiosos. El reconocido actor argentino repasó los altibajos de su último año, marcado por momentos de tristeza y alegría, y destacó el impacto que ha tenido en su vida la expectativa de su primer nieto, un acontecimiento que, según confesó, ha cambiado por completo sus prioridades.

“Fue un año muy potente en todo sentido. En lo profesional, todo fue bienvenido, pero a la par enfrenté la muerte de mi hermana en enero, así que todavía ando en ese sube y baja emocional”, expresó Darín en diálogo con el diario El País de Uruguay. “Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar.”, remarcó el actor.

La noticia del inminente nacimiento del nieto ha generado una ilusión renovadora en la familia Darín. “La vida es maravillosa en algunos sentidos y esta noticia, de alguna manera, viene a levantarnos el ánimo. Son de las pocas cosas extraordinarias que tiene la vida: te compensa, casi sin esperarlo, aunque nadie reemplaza a nadie”, reflexionó el actor. Acerca de su próximo rol, admitió: “No sé cómo será, es una página nueva, pero todos me dicen que es de las cosas más espectaculares. Espero que así sea.”

El propio Chino Darín, su hijo, le comunicó la noticia en una etapa delicada. “Me pidió que no dijera nada hasta que se confirmara, después de los tres meses. Así fue. Por supuesto, eso me valió algún reproche en mi casa, pero tenía que respetar su pedido”, comentó. “No lloré, pero estoy emocionado y bastante en calma. Seguramente voy a llorar porque soy llorón”, añadió.

Al hablar sobre su vínculo con José Ignacio, Darín recalcó su apego a la tranquilidad y la vida sencilla de este balneario. “Antes era un lugar donde la gente venía por buenos restaurantes y el trato amable; ahora se transformó en un sitio obligado. Nosotros estamos en una casa tranquila, bien encanutada”, compartió. “Me quedaría a vivir acá. Amo profundamente este lugar, amo este país y su gente, y en especial todo lo que hemos vivido en esta casa que nos hicimos de a poco.”

Durante la pandemia, el actor y su familia permanecieron en el balneario. “Fue lo mejor que me pudo pasar por el tema de la distancia social: solo Flor y yo, caminando con los perros por la playa, sin cruzarnos con nadie que nos dijera que no se podía hacer”, recordó. Cada vez que los compromisos laborales se lo permiten, regresa rápidamente para disfrutar del anonimato y el ambiente relajado.

Consultado sobre su amistad con la actriz uruguaya China Zorrilla, se mostró profundamente conmovido. “La China era única, única... no quiero llorar, no me hagas llorar ahora, por favor.”

El recuerdo de Zorrilla se mantiene vivo en un objeto especial: “Estaba en Madrid cuando se fue de gira. Una periodista uruguaya me recogió un pétalo de una rosa del ataúd de la China, me lo plastificó y me lo envió. Es algo que llevo conmigo siempre.”

Su panorama de relaciones en Uruguay se ha ampliado en los últimos años, en parte gracias al rodaje de El Eternauta. “Gracias a la serie sumé un gran amigo uruguayo: César Troncoso. Comemos mucho dulce de leche juntos y seguimos discutiendo si es uruguayo o argentino", relató entre risas.

De cara al futuro, el actor considera que sus prioridades están claramente definidas. Aseguró que la continuación de El Eternauta y la llegada del nieto son sus horizontes más importantes, y no hay otro proyecto que hoy le entusiasme más que esos dos.