Úrsula Corberó y el Chino Darín en la previa del nacimiento de su primer hijo: paseos en familia y el armado de la cuna

A días de convertirse en padres por primera vez, la pareja mostró cómo viven este momento (Video: Instagram)

El Chino Darín enterneció a sus seguidores al compartir un video que captura un instante familiar lleno de calma y expectativa: en la recta final de su embarazo, Úrsula Corberó recorre las calles de Madrid tomada del brazo de Ricardo Darín, su suegro y flamante abuelo. La actriz, vestida de negro, con gafas oscuras y una bufanda larga, camina despacio, mientras Ricardo la acompaña con paso seguro y una mano en el bolsillo, disfrutando de la charla y la complicidad de la escena.

El paseo, con las mesas de una terraza madrileña de fondo y la luz suave del invierno europeo, transmite la serenidad y la emoción que envuelven la inminente llegada del primer nieto de Ricardo y el primer hijo de Úrsula y el Chino. La imagen, que rápidamente cosechó corazones y comentarios en redes sociales, refleja tanto la contención familiar como el vínculo de confianza entre la actriz española y el actor argentino, que se muestran cercanos y relajados en este momento clave.

El video no solo muestra la vida cotidiana de una familia atravesando la dulce espera, sino que también pone en valor el lazo generacional y el acompañamiento en la previa de un nacimiento tan esperado. En un Madrid soleado, el gesto de Ricardo Darín —caminando junto a su nuera, disfrutando de la ciudad y de la anticipación— deja ver la alegría y la unión que viven los Darín-Corberó, en cuenta regresiva para el gran encuentro.

Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron cómo se preparan para la llegada de su primer hijo juntos (Instagram)

Después del paseo por las calles de Madrid junto a Ricardo, Úrsula continuó compartiendo la dulce espera de su primer hijo con el Chino y mostró un nuevo y tierno momento de la intimidad familiar: el armado de la cuna. En la imagen que subió a sus historias, se ve al Chino arrodillado en el suelo, concentrado y con herramientas en mano, ensamblando los barrotes de madera mientras lo rodean cajas y piezas del mobiliario para el bebé. Vestido con un conjunto cómodo de jogging gris y rodeado de instrucciones y tornillos, el actor se encarga de los detalles prácticos y demuestra su faceta más atenta y colaborativa.

La escena, que Úrsula documentó con complicidad y humor, refleja la mezcla de ansiedad, emoción y trabajo en equipo que caracteriza la previa de la llegada de un hijo. Entre risas, miradas cómplices y el caos típico de cualquier armada de muebles, la pareja comparte con sus seguidores no solo la cuenta regresiva, sino también los pequeños rituales y aprendizajes que hacen única esta etapa. Así, el Chino Darín y Úrsula Corberó suman un capítulo más a la historia familiar que los tiene como protagonistas en Madrid, mostrando la cotidianeidad y la ternura que atraviesan el momento más especial de sus vidas.

Días atrás, Clara, la hermana del actor de El Reino, provocó una ola de especulaciones al sugerir, de manera no intencionada, el posible género del bebé que espera su hermano. La imagen, que rápidamente se viralizó, generó debate entre los seguidores y volvió a centrar la atención en el entorno íntimo de la pareja, conocida por su hermetismo en torno a su vida privada.

Clara Darín habría revelado por error el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín (Instagram)

El origen de la controversia fue un carrete de fotos cotidianas publicado por Clara Darín, donde varios observadores notaron la presencia de un body celeste de bebé. “Una semana bien confusa”, escribió la joven para describir su publicación. Para muchos usuarios, este detalle fue interpretado como una señal de que el hijo de Corberó y Darín podría ser varón, debido al significado tradicional que se asocia a ese color en la ropa infantil.

Ni la actriz española ni el actor argentino han realizado comentarios oficiales para confirmar o negar las especulaciones sobre el sexo del bebé. El aparente descuido de Clara Darín bastó, sin embargo, para que el asunto se convirtiera en tendencia y avivara la curiosidad.