El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

Con humor y complicidad, el futuro papá publicó imágenes que ilustran el avance de la gestación y la emoción por la llegada del bebé

El 2026 será inolvidable para el Chino Darín y Úrsula Corberó. Después de más de una década de amor, la pareja está a punto de convertirse en padres por primera vez. En medio de un año que se caracterizó por un vaivén de sentimientos, la inminente llegada de su bebé y el cariño de su familia, la pareja se asentó nuevamente en España para aguardar el final de la gestación. En medio de la ansiedad y la emoción, el futuro papá se mostró nostálgico y compartió en redes sociales una tierna secuencia de postales que retratan el proceso de embarazo de la actriz española.

La publicación del Chino en Instagram sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de la pareja. Fiel a su humor y a la complicidad que lo une a Úrsula, el actor subió dos fotos bajo el título “Antes y después”, mostrando la evolución de la pancita de su pareja. En la primera imagen, tomada en los inicios del embarazo, se puede ver a Úrsula posando en ropa cómoda, con expresión de sorpresa y la barriga apenas asomando, apoyada sobre un mueble. La instantánea, espontánea y divertida, inmortalizó el momento en que la noticia del embarazo empezaba a hacerse realidad en la vida de ambos.

El “después” llegó con una postal actual en la que Úrsula, sonriente y con una panza prominente, posa para la cámara a punto de dar a luz. El invierno europeo se hace notar en la escena: la actriz lleva puesto un buzo cómodo que protege su torso y realza la silueta de la gestación avanzada. La secuencia, simple pero cargada de significado, resume meses de ilusión, cambios y expectativas en la pareja.

El actor compartió el avance del embarazo de su pareja

Pero las postales del embarazo no fueron las únicas que marcaron el comienzo de año para la pareja. Hace pocos días, Úrsula también lució su pancita de embarazada en la exclusiva fiesta de Fin de Año en Madrid organizada por Los Javis, apodo con el que se conoce a Javier Calvo y Javier Ambrossi, creadores de éxitos como La Veneno, Paquita Salas y La Mesías, donde se congregaron amigos y colaboradores del mundo del espectáculo español. Entre los invitados se destacaron el vidente Rappel y la actriz Lola Rodríguez, en una velada marcada por los rituales tradicionales, las predicciones y una atmósfera distendida y festiva.

Durante la celebración, las redes sociales capturaron la complicidad del grupo y los lazos personales y profesionales que unen a la actriz de La casa de papel y al hijo de Ricardo Darín con su círculo más íntimo. Úrsula eligió para la ocasión un mini vestido rosa con plumas en el ribete, cuello halter y ajuste ceñido, que realzó su pancita y subrayó la etapa avanzada del embarazo. Las imágenes del evento mostraron a la actriz sonriente, bailando y disfrutando de la noche junto al Chino y los anfitriones.

El look que utilizó la actriz para la fiesta de fin de año en Madrid (Instagram)

La pareja vive el último tramo de la espera con alegría y expectativa, documentando cada momento y asegurándose de atesorar las pequeñas anécdotas y los grandes hitos del embarazo. Tanto Chino como Úrsula se han mostrado muy unidos y reservados en cuanto a los detalles de la llegada del bebé, aunque no han dudado en compartir con sus seguidores la emoción de esta nueva etapa.

Mientras los días avanzan y el nacimiento se acerca, el actor acompaña a su pareja con gestos de ternura y humor, y ambos se preparan para el gran cambio que traerá el 2026. Entre recuerdos, fotos y el calor de la familia, el año nuevo encontró a la pareja listos para recibir el mayor de sus desafíos: el de convertirse en padres y escribir juntos un capítulo completamente nuevo.

