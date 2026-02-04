España

Carlos III culmina el desalojo de Andrés de Inglaterra de Royal Lodge tras los nuevos archivos del caso Epstein: las imágenes de su mudanza

Los camiones de mudanza ya han trasladado las pertenencias del hermano menor del rey de Inglaterra a Wood Farm

El expríncipe Andrés, hermano de
El expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, abandona su mansión en Windsor (EFE/ Andy Rain)

Tras meses posponiendo el momento, la salida de Andrés de Inglaterra del Royal Lodge ha sido precipitada en los últimos días justo tras la aparición de nuevos documentos y fotografías acerca de su vínculo con Jeffrey Epstein, difundidos recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En los alrededores ya se han visto a los camiones de mudanzas cuando accedían a la mansión situada en Windsor, que cuenta con más de 30 habitaciones y que había sido la residencia del antiguo duque de York desde el año 2003.

El proceso de desalojo se ha acelerado a las puertas del 66 cumpleaños del príncipe, que tendrá lugar el 19 de febrero y será de lo más agridulce. Durante casi dos décadas, Andrés ha residido en Royal Lodge junto a su familia, aunque, tras las últimas revelaciones en relación con el caso Epstein, el escenario ha cambiado de forma radical.

En este contexto, Carlos III decidió revocarle no solo el título de príncipe, sino también el de duque, así como todas las condecoraciones, con el objetivo de establecer un claro distanciamiento institucional respecto a los escándalos que envuelven a su hermano menor.

Los camiones de mudanza trasladan las pertenencias de Andrés de Inglaterra (REUTERS/Toby Shepheard)

La mudanza repentina de Andrés de Inglaterra

En la noche del lunes, según ha informado la BBC, el exduque de York ha abandonado discretamente Royal Lodge para instalarse, de forma provisional, en Wood Farm, una vivienda situada dentro de la finca real de Sandringham. Este traslado se ha realizado pese a que ese mismo día había sido fotografiado a caballo en los alrededores de Windsor. La nueva residencia temporal, de ladrillo rojo y cinco dormitorios, destaca por haber sido también el escenario de Felipe de Edimburgo tras su retirada de la vida pública.

Andrés de Inglaterra a caballo en Royal Lodge el día de su traslado (REUTERS/Toby Melville)
Los camiones de mudanza trasladan las pertenencias de Andrés de Inglaterra (REUTERS/Toby Shepheard)

La mudanza de Andrés surge en paralelo a los trabajos de reforma que actualmente se llevan a cabo en Marsh Farm, el que será su nuevo domicilio definitivo en la finca de Sandringham. Entre las modificaciones que se están ejecutando en la vivienda definitiva, figuran la instalación de una valla de seguridad de casi dos metros de altura y nuevos sistemas de videovigilancia.

Wood Farm, el nuevo hogar temporal de Andrés de Inglaterra (REUTERS/Jack Taylor)
Wood Farm, el nuevo hogar temporal de Andrés de Inglaterra (REUTERS/Jack Taylor)

Andrés de Inglaterra en el caso Epstein

Sin embargo, la imposibilidad de trasladarse de inmediato a Marsh Farm se debe a la necesidad de completar estas obras. Pero no se podía retrasar más su mudanza por la reciente aparición del testimonio de una segunda mujer que sostiene haber sido enviada a Inglaterra para mantener relaciones sexuales con él. Asimismo, se han difundido fotografías comprometedoras del expríncipe en actitud íntima sobre una mujer cuya identidad permanece oculta.

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

La decisión de Carlos III de distanciar a su hermano del núcleo institucional de la familia real británica implica también repercusiones para Sarah Ferguson. La exmujer de Andrés ha vuelto a la primera plana mediática después de que hayan salido a la luz correos electrónicos que reflejan su familiaridad con Epstein, a quien llega a calificar como “el hermano que siempre he deseado” o incluso propone en tono amistoso como posible marido. Tras estos hechos, ella tampoco podrá residir en Royal Lodge.

