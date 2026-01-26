España

Andrés de Inglaterra estaría “horrorizado” por las condiciones de su nueva casa: “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde su apartamento en Buckingham”

El hijo de Isabel II está preparando su mudanza tras haber sido desterrado del Royal Lodge por sus relaciones con Jeffrey Epstein

Guardar
El príncipe Andrés de Gran
El príncipe Andrés de Gran Bretaña habla con el rey Carlos al salir de la catedral de Westminster, septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville)

Andrés Mountbatten Windsor está a punto de cumplir 66 años en uno de los momentos más incómodos de su vida. El hermano menor del rey Carlos III se enfrenta al abandono definitivo del Royal Lodge, la residencia de Windsor en la que ha vivido durante más de dos décadas y que deberá quedar vacía antes de Semana Santa. En los últimos días, la presencia constante de camiones de mudanza entrando y saliendo de la finca ha confirmado que el traslado es ya irreversible, aunque su actitud estaría ralentizando el proceso.

Según recogen diversos medios británicos, entre ellos The Mirror, el duque de York no oculta su profundo malestar ante el cambio de vivienda. Su destino final será Marsh Farm, una propiedad situada en la finca de Sandringham que, además de necesitar reformas, supone un notable descenso en tamaño y comodidades. De pasar de una mansión con cerca de treinta habitaciones, Andrés deberá adaptarse a una casa de apenas cinco dormitorios, una circunstancia que, según fuentes cercanas, le ha causado auténtico “horror”. “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su apartamento en el Palacio de Buckingham”, asegura una fuente al citado medio.

Marsh Farm, Wolferton, Sandringham, Norfolk,
Marsh Farm, Wolferton, Sandringham, Norfolk, 16 de enero de 2026, Inglaterra - 16 de enero de 2026

Mientras se completan las obras en Marsh Farm, el hijo de Isabel II se instalará de forma provisional en otra vivienda dentro del mismo complejo de Sandringham. Aun así, el cambio no es solo espacial, sino también simbólico: marca un nuevo paso en su progresiva retirada de la primera línea de la familia real y de los privilegios asociados a ella.

Otro de los aspectos que más incomodidad le está generando es la drástica reducción de su personal. Durante años, Andrés contó con un amplio equipo a su servicio, algo que ahora ya no es viable. Según la prensa británica, el rey Carlos III le habría ofrecido apoyo puntual con servicios básicos como limpieza, jardinería y cocina procedentes de Sandringham. Sin embargo, esta solución no habría sido bien recibida por el duque, que además estaría teniendo dificultades para contratar nuevo personal.

Uno de los principales obstáculos es que sigue exigiendo ser tratado como “Su Alteza Real”, pese a que perdió oficialmente sus títulos y funciones tras su caída en desgracia. El periodista británico, Rob Shuter, experto en realeza, explicó a The Mirror que, dentro del Royal Lodge, nada habría cambiado: “El mayordomo sigue diciendo Su Alteza Real, y el personal sigue haciendo una reverencia. Andrés lo ha dejado claro: las reglas de Buckingham no se aplican dentro de sus muros. Insiste en que es su derecho de nacimiento, no algo que el rey pueda borrar”.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Una propiedad en atípica

A los problemas logísticos se suman las peculiaridades de la nueva vivienda. Marsh Farm se encuentra en una llanura aluvial, por lo que se ha recomendado al futuro residente que se inscriba en un sistema de alertas por inundaciones ante posibles fallos en las estaciones de bombeo cercanas. Además, según la prensa local, recientemente se vio acceder a la propiedad una furgoneta de una empresa de control de plagas, especializada en la eliminación de roedores y otros animales, lo que ha despertado inquietud sobre el estado inicial de la casa.

El traslado tampoco está siendo sencillo por la enorme cantidad de objetos acumulados tras más de veinte años en el Royal Lodge. Entre ellos, destaca una de las excentricidades más conocidas del duque: su colección de 72 peluches, que debían colocarse con una precisión milimétrica sobre su cama. Según relató en su día una extrabajadora de la casa real, el personal recibía incluso formación específica para disponerlos correctamente. Casi todos han sido ya embalados y enviados a un almacén en el sur de Londres, aunque Andrés ha conservado consigo un único mono de peluche durante este periodo de transición.

En paralelo a la mudanza, el duque de York vuelve a estar en el centro de rumores sobre su relación con sus hijas. Mientras algunas informaciones hablan de un distanciamiento especialmente marcado con la menor, Eugenia, otras versiones sostienen que Andrés sigue recurriendo a Beatriz y Eugenia para mantenerse informado de lo que ocurre dentro de la familia real, ahora que él permanece apartado de los actos oficiales. Incluso se ha llegado a publicar que habría insistido en pasar determinadas fechas señaladas con ellas para conocer de primera mano qué se decía sobre su situación.

Marsh Farm en Wolferton, en
Marsh Farm en Wolferton, en la finca Sandringham, que se rumorea que será el próximo hogar de Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés). Fotografía tomada en Wolferton, Sandringham, Norfolk, el 16 de enero de 2026.

Temas Relacionados

Andrés de InglaterraPríncipe AndrésCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sandra Valero, la representante de Eurovisión Junior 2023, devastada por la muerte de su madre: “Por fin vas a estar en paz”

La cantante, de 14 años, ha compartido un mensaje desgarrador en sus redes sociales en el que despide de su madre

Sandra Valero, la representante de

Adiós a Rhudo: el restaurante de Paco Roncero, Griezmann y Marcos Llorente cierra con casi 4 millones en pérdidas

El restaurante, ubicado en la madrileña calle Velázquez, se transformó en club nocturno para intentar sobrevivir, pero este enero ha entrado en concurso de acreedores

Adiós a Rhudo: el restaurante

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Alba Flores se sincera como nunca con Jordi Évole: familia, identidad y el peso de un apellido eterno

La actriz ha protagonizado una de las entrevistas más íntimas de ‘Lo de Évole’ en la que ha estado rodeada por las mujeres clave de su vida

Alba Flores se sincera como

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Carlos Cuerpo ha anunciado una serie de medidas de protección para los agricultores frente a la apertura comercial

El Gobierno promete blindar al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente apunta a un

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

ECONOMÍA

Ayuso anuncia una nueva rebaja

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”