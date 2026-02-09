España

La huelga ferroviaria avanza entre el recorte de servicios y frecuencias, a la espera de una reunión con el Ministerio de Transporte

El paro, que ha comenzado a las 00:00 de la pasada noche y está previsto hasta el miércoles, no ha registrado incidentes destacados por el momento

Estación de Atocha en Madrid.
Estación de Atocha en Madrid.

La huelga de trabajadores ferroviarios, que ha comenzado a las 00:00 de esta pasada noche, sigue activa sin incidentes destacados hasta el momento. El punto central de la jornada será la reunión prevista a las 11:00 horas en el Ministerio de Transportes, donde sindicatos y representantes esperan avanzar en las negociaciones, según fuentes sindicales citadas por EFE, si bien no se prevé la presencia del ministro Óscar Puente, quien se encuentra de viaje.

Por el momento, la huelga ha provocado la cancelación de cientos de servicios de alta velocidad, larga y media distancia, y ha reducido la frecuencia de los trenes de cercanías, pero ni Renfe ni los sindicatos han difundido aún cifras oficiales sobre el seguimiento de la protesta, que ha sido convocada para exigir mayores medidas de seguridad tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). El paro, en principio, está convocado para este 9, 10 y 11 de febrero.

Imagen de la estación de Atocha
Imagen de la estación de Atocha a primera hora de este lunes con decenas de viajeros.

Desde CCOO y Semaf aseguran que en la mañana de este lunes se están respetando los servicios mínimos. Sin embargo, responsables de Renfe en Cataluña sostienen lo contrario y han pedido a los viajeros que valoren opciones alternativas de transporte.

(Noticia en desarrollo)

