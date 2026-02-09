España

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

La convocatoria afecta a operadores públicos y privados, y ha obligado a cancelar más de 330 trenes en todo el país

Guardar
Estación de Atocha. (EDUARDO PARRA
Estación de Atocha. (EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS)

Los principales sindicatos del sector ferroviario español mantienen la convocatoria de huelga a partir de la madrugada de este lunes 9 de febrero, y hasta el próximo 11 de febrero, para reclamar mejoras en la seguridad tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La protesta, que afecta a todo el personal del sector ferroviario, surge después de que las negociaciones entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Transportes se quedaran en un punto muerto el pasado viernes. Desde entonces, no se han convocado más rondas de conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que evite el paro.

Reformas estructurales en seguridad

La demanda central de los sindicatos —entre los que se encuentran Semaf, CCOO y UGT— gira en torno a la necesidad de un cambio estructural en las políticas y los procedimientos de seguridad. Fuentes de Semaf han indicado a EFE que existen múltiples aspectos técnicos pendientes de revisión y han recalcado que la desconvocatoria de la huelga solo sería posible si se logra “un cambio estructural en la seguridad”.

Por su parte, los portavoces de CCOO aseguraron a EFE que, aunque continúan los contactos sobre las cuestiones técnicas, “en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga”. Además, añadieron que “de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna hoy”.

Junto a los sindicatos mayoritarios, otras organizaciones como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro también han llamado a la movilización, aunque no participan en las actuales negociaciones con el Ministerio de Transportes.

Alcance de la huelga y servicios mínimos

La convocatoria abarca a todo el personal vinculado al sector ferroviario, desde operaciones y mantenimiento hasta circulación, atención a bordo y otras funciones esenciales para el servicio público. La huelga afecta tanto a operadores públicos como privados, incluyendo a Adif, Renfe (en servicios de viajeros y mercancías), Iryo, Ouigo, Serveo (servicios a bordo), y empresas logísticas como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

El Ministerio de Transportes ha definido unos servicios mínimos que varían según el tipo de trayecto: el 73% en trenes de alta velocidad y larga distancia (exceptuando Cataluña y País Vasco, donde las competencias están transferidas), el 75% en horario punta y el 50% en el resto de la jornada para cercanías, el 65% en media distancia y el 21% en los servicios de mercancías.

Cancelaciones y servicios afectados

La aplicación de los servicios mínimos ha motivado la cancelación de más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero, según han confirmado Renfe, Ouigo e Iryo. Este recorte afecta a miles de viajeros que tenían previsto desplazarse durante esos días, tanto en trayectos nacionales como internacionales.

El paro abarca, además, a empresas de logística y transporte de mercancías, lo que podría tener repercusiones en la cadena de suministro y la economía.

Los accidentes de Adamuz y Gelida intensifican el conflicto

Las demandas de los sindicatos han cobrado fuerza tras los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que pusieron en el centro del debate la seguridad en la red ferroviaria. Los representantes sindicales insisten en que estos sucesos son una muestra de la urgencia de revisar los protocolos y reforzar las inversiones en sistemas y tecnologías de prevención.

Así, los sindicatos consideran insuficientes las medidas actuales y afirman que, sin un compromiso firme del departamento de Óscar Puente, el conflicto tiene posibilidades de prolongarse.

Temas Relacionados

RenfeTransporteEmpresas EspañaAdifTrenes EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuántos euros me dan por un dólar este 9 de febrero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuántos euros me dan por

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

El tribunal señala que la plaza es ilegal, pero que su derribo perjudicaría a los vecinos

La justicia ‘salva’ del derribo

Kiko Rivera cumple 42 años en su momento más dulce: su historia de amor con Lola García y su distancia con su ex Irene Rosales y con su madre Isabel Pantoja

El cantante y DJ celebra este 9 de febrero sus 42 años tras unos meses cargados de tensiones con su exmujer y una nueva ilusión amorosa

Kiko Rivera cumple 42 años

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Vox dobla el número de escaños respecto a 2023, pasando de siete a 14, y es el gran beneficiado por el adelanto electoral

Jorge Azcón gana las elecciones

El 9 de febrero es el Día de la Pizza: estas son las recetas más originales de Madrid para celebrarlo

Desde opciones veganas hasta fusiones asiáticas o argentinas, los restaurantes madrileños se atreven a reinterpretar este clásico napolitano para celebrar su Día Internacional

El 9 de febrero es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge Azcón gana las elecciones

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se va a

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami