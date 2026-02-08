España

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

Las personas regularizadas sí podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país

Guardar
La regularización extraordinaria despierta dudas
La regularización extraordinaria despierta dudas entre la población migrante. (Europa Press)

El Gobierno ha dado a conocer las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para los migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria, una iniciativa que supone un cambio en la situación administrativa de muchas personas extranjeras en situación irregular. Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press, estas personas no podrán solicitar el IMV hasta que acrediten un año completo de residencia legal en España, lo que en la práctica pospone su acceso a esta prestación hasta que puedan renovar su autorización de residencia.

El Ejecutivo ha matizado que el proceso de regularización se encuentra aún en una etapa inicial. No obstante, desde el Ministerio han precisado que, una vez concedida la residencia legal, para solicitar el IMV será imprescindible haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos un año. Este requisito se suma a la necesidad de demostrar vulnerabilidad económica, para lo que se valoran factores como el patrimonio neto, los ingresos y rentas, la composición familiar y otras circunstancias personales.

El Gobierno ha recordado que los migrantes en situación irregular no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, prestación cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social. De todos modos, las personas regularizadas podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país, lo que, según el Ministerio, garantiza sus derechos e impulsa la integración laboral y social.

La última estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones refleja que en enero el IMV ha alcanzado a 798.312 hogares, lo que supone un total de 2.441.675 personas beneficiarias. Entre ellas, más de un millón son menores de edad.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

546 euros al mes

En lo que respecta a la prestación, la cuantía media ha sido de 546,8 euros mensuales por hogar, aunque existe la posibilidad de recibir tan solo 10 euros al mes. Esta cifra mínima se debe a que, según el portal de la Seguridad Social, la cuantía final del IMV corresponde a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos reales de la unidad familiar o individual, siempre que esa diferencia sea igual o superior a 10 euros mensuales.

Para el año 2026, el importe mensual de la renta garantizada se ha fijado en 733,6 euros. Esta cantidad se incrementa en un 22% para quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Así, una persona que reciba 723,6 euros mensuales de ingresos, tendrá derecho a 10 euros de IMV para alcanzar la renta garantizada de 733,6 euros.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, la media de edad es de 28,4 años y el 53,4% son mujeres. Por nacionalidad, 139.712 titulares de la prestación son personas extranjeras, frente a 658.343 que poseen nacionalidad española.

Requisitos específicos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado a Europa Press que quienes deseen acceder al IMV deberán demostrar haber residido legal y de forma continuada en España durante el año previo a la solicitud. Esta exigencia puede acreditarse, en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, mediante la inscripción en el registro central de extranjeros; para personas de terceros países, mediante la pertinente autorización administrativa.

La residencia habitual se confirma con el certificado de empadronamiento y, para acreditar la composición familiar, se acepta el libro de familia, documentos del registro civil o la información del padrón municipal. Tanto la persona solicitante como los miembros de la unidad de convivencia han de estar en situación de vulnerabilidad económica, conforme a los criterios del Ministerio.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

Inmigración EspañaMigrantesSubsidios y AyudasIngreso Mínimo VitalEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca

Un padre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo porque dice que dejó de visitarle cuando sufrió un accidente: la justicia lo rechaza

El tribunal destacó que, para cortar la ayuda por distancia afectiva, hay que demostrar que la actitud del hijo es la única responsable

Un padre pide dejar de

Condenan a la sanidad andaluza a pagar 69.000 euros a una paciente por los graves errores en el diagnóstico de una fractura

Los hechos ocurrieron en 2017, tras una caída doméstica de la mujer. El retraso en la cirugía y otros fallos le provocaron graves secuelas

Condenan a la sanidad andaluza

Dos acuerdos, una misma oportunidad: cómo redibujar el comercio global

Europa acaba de abrir dos puertas al mismo tiempo: con Mercosur y con India. Juntas crean una arquitectura de estabilidad económica que une tres regiones complementarias

Dos acuerdos, una misma oportunidad:

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que la

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si extraes

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno