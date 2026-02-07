España

Un estadounidense descendiente de sefardíes consigue la nacionalidad española después de que el Estado lo rechazara: probó que tenía un antepasado en Toledo

La defensa del hombre sumó un informe genealógico y un dictamen pericial que trazaba su linaje

Guardar
(Montaje Infobae)
(Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Madrid ratificó una sentencia que reconoció el derecho de un hombre a obtener la nacionalidad española como descendiente de judíos sefardíes. El fallo rechazó los argumentos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que había negado inicialmente el pedido.

El caso llegó a segunda instancia después de que el hombre, ciudadano estadounidense, recurriera la negativa administrativa. El Estado alegó que la documentación presentada no era suficiente para probar el origen sefardí, y encontró apoyo en el Ministerio Fiscal. Sin embargo, los jueces entendieron lo contrario, tras analizar los certificados y varios informes presentados.

El conflicto central pasó por la validez de la prueba exigida por la Ley 12/2015, que permite otorgar la nacionalidad a quienes demuestren ser descendientes de judíos expulsados de España. Para la administración, los certificados deben estar respaldados por documentos “que justifiquen de manera clara” la vinculación del solicitante con la comunidad sefardí.

La defensa del hombre sumó un informe genealógico y un dictamen pericial que trazaba el linaje hasta un ancestro llamado Pedro Antonio, nacido en el Corral de Almaguer, Toledo. Para el tribunal, la acumulación de estos documentos resultó decisiva. “Todas y cada una de las generaciones en línea recta ascendente del solicitante hasta llegar al ascendiente judío sefardí han sido justificadas”, destacó el fallo. El perito avaló la consistencia de la reconstrucción familiar.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

“Especial vinculación con España”

Al rechazar la apelación estatal, los jueces señalaron que no pueden exigir documentación adicional salvo que lo presentado no sea convincente al analizarse en su conjunto. “La ley no exige la aportación de los documentos probatorios en que se sustentó la emisión del certificado expedido por la comunidad judía de la zona de residencia habitual del solicitante”, explicó el fallo. Y añadió: “La decisión de la concesión de la nacionalidad española corresponde a la DGSJyFP, que no está vinculada por la valoración del notario sobre si cumplen o no los requisitos legales”.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había objetado, entre otros puntos, el certificado emitido por la Federación Judía de Nuevo México y su rabino. Alegaron que no se detallaban las pruebas usadas para fundamentar el origen sefardí, ni se contó con avales de la Federación de Comunidades Judías de España. El tribunal consideró que este argumento es inválido, siempre que se acrediten los requisitos legales en el país de origen y los documentos demuestren competencia suficiente.

El informe genealógico y el dictamen pericial también fueron objeto de críticas. El Estado analizó cambios en los apellidos de ciertas generaciones y posibles conjeturas sobre ramas maternas. Los magistrados descartaron restar valor al informe por estos detalles. La sentencia aclaró que no puede aplicarse un criterio de coincidencia exacta entre nombres y apellidos para linajes de siglos pasados. “No puede valorarse la falta de una exacta coincidencia en los apellidos de padre y madre, referidos a siglos pasados, con el criterio que estableció la Ley del Registro Civil”, sostuvo el tribunal.

Otro eje de la apelación era la llamada “especial vinculación con España”, un requisito central de la misma ley. El equipo de Gerardo acreditó este vínculo con donaciones a instituciones judías, estudios realizados en idioma español y la aprobación de exámenes oficiales sobre historia y sociedad de España. Para los jueces, estos elementos resultaron suficientes: “La especial vinculación con España del solicitante ha quedado acreditada con tales medios”.

Temas Relacionados

Nacionalidad españolaSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Casi 200 carreteras se encuentran afectadas por las lluvias y la nieve

A las incidencias causadas por el temporal Leonardo, se suma la previsión de nuevas lluvias muy abundantes en las zonas ya castigadas durante toda la semana

Última hora de la borrasca

El comunicado de la princesa Mette-Marit en el que reconoce su “amistad” con Epstein: “Algunos mensajes no representan la persona que quiero ser”

La pareja del príncipe Haakon de Noruega también se ha disculpado con el pueblo escandinavo, mientras la presión mediática, judicial y política aumenta sobre la Casa Real Noruega

El comunicado de la princesa

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores

Silvia Bronchalo cuenta cómo vive su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Tailandia: “Duerme en el suelo y comparte celda con 13 personas”

Dos años y medio después del ingreso en prisión de su primogénito, la actriz se ha sincerado en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha revelado su dura realidad económica

Silvia Bronchalo cuenta cómo vive
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey