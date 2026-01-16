España

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

La mujer entregó un certificado de la Jewish Federation of New Mexico para acreditar su origen sefardí

Guardar
Bandera de España. (Paul Hanna/Reuters)
Bandera de España. (Paul Hanna/Reuters)

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la denegación de la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar que no acreditó de forma suficiente su origen sefardí ni su especial vinculación con España. La resolución, dictada el 22 de octubre de 2025 por la Sección Decimocuarta del tribunal, estima el recurso presentado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y el Ministerio Fiscal frente al fallo de un juzgado de primera instancia que había concedido la nacionalidad al amparo de la Ley 12/2015.

La mujer, identificada en la sentencia como Fidela, había solicitado la nacionalidad española por carta de naturaleza como descendiente de sefardíes originarios de España. En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid le dio la razón al considerar probada su condición de sefardí y su vinculación con España, basándose en un certificado emitido por la Jewish Federation of New Mexico y en documentos que acreditaban donaciones al Instituto Cervantes de Nueva York.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado esta valoración. En su resolución, el tribunal subraya que “se nos presenta una simple certificación de la federación Judía de Nuevo México en la que no consta ninguna referencia a los criterios que se han tomado en cuenta para adoptar su decisión”, lo que resulta “insuficiente para considerar acreditada que la demandante es descendiente de sefardíes originarios de España”.

La ley distingue los diferentes certificados

Uno de los puntos clave del fallo es la validez del certificado aportado por la mujer. Los magistrados recuerdan que la Ley 12/2015, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, distingue entre los certificados emitidos por la Federación de Comunidades Judías de España y los expedidos por comunidades judías o autoridades rabínicas extranjeras. Es en estos últimos casos donde la ley exige acreditar no solo la condición de sefardí del solicitante, sino también la idoneidad de la entidad y de la autoridad que certifica. En el caso analizado, no quedó probado que el rabino firmante “ostentase, efectiva y actualmente, tal condición de autoridad rabínica”, ya que el documento que acreditaba su cargo era anterior y correspondía a otra persona distinta.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

El tribunal también expresa dudas sobre la relación de la mujer con la comunidad judía que emitió el certificado. Según la sentencia, esta residía habitualmente en el estado de Ohio y no en Nuevo México, a más de 2.300 kilómetros, donde acudió para obtener la certificación.

Al no considerarse acreditado el origen sefardí, la Audiencia entiende que no es necesario entrar a fondo en el segundo requisito, la especial vinculación con España, aunque también muestra reservas al respecto. Los magistrados consideran que “una simple donación al Instituto Cervantes de Nueva York en las fechas en que se estaba preparando la documentación para solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza no es suficiente”. Además, advierten de que las aportaciones económicas realizadas a la entidad que certifica la condición de sefardí no pueden valorarse como prueba de vinculación si no se demuestra una relación previa y continuada.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosMadridTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Judeline, Ralphie Choo y Queralt Lahoz han sido ganadores del premio en las tres últimas ediciones. Ahora, la catalana Lia Kali se alza con el máximo galardón del certamen

España gana por cuarto año

El pueblo de España con 300 días de sol en el que es verano todo el año

Más de cuatro kilómetros de playa, ruinas romanas una fiesta de Interés Turístico Nacional en la Costa del Sol

El pueblo de España con

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 16 de enero

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Según ha comunicado la compañía, el contrato incluye la dirección operativa, el mantenimiento y la evolución tecnológica hasta 2034, con posibilidad de prórrogas

La empresa española Indra gestionará

“Un fracaso del sistema”: dos niñas huérfanas que vivían con su abuela porque su padre asesinó a su madre son desahuciadas en Madrid por un fondo buitre

La mujer de 65 años, tras la muerte de su hija, asumió la tutela con apenas 600 euros mensuales que gana limpiando casas

“Un fracaso del sistema”: dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España gana por cuarto año

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

ECONOMÍA

La empresa española Indra gestionará

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”