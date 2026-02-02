Agencias

RTVE emite 6 especiales de 'Benidorm Calling', con Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers

La plataforma digital prepara una cobertura especial para el Benidorm Fest, con transmisiones, entrevistas exclusivas, la participación de reconocidos presentadores, invitados del mundo musical y un canal dedicado para seguir todos los detalles y novedades en directo

Las galas completas de las cuatro ediciones previas del Benidorm Fest, junto con documentales y videoclips de las canciones ganadoras, estarán disponibles hasta el 16 de febrero en un canal temático de RTVE Play. Según informó RTVE, esta iniciativa forma parte de la cobertura especial preparada para la nueva edición de este certamen musical, que incluye también voces conocidas del mundo digital y la música, así como diversas opciones de participación para la audiencia.

El medio RTVE detalló que la programación especial contará con seis emisiones en directo del programa ‘Benidorm Calling’, presentado por Inés Hernand, Ángela Fernández, Lalachus, Javi Hoyos y Marina Rivers. Este lunes, además del miércoles y jueves, Inés Hernand y Ángela Fernández conducirán programas previos desde Torrespaña, en Madrid, a partir de las 20:00 horas. Las emisiones incluirán entrevistas con candidatos de ediciones pasadas y contarán en el plató con la presencia de Samantha Hudson, Andrea Compton, Laura del Val, así como David Andújar y Rubén Avilés.

RTVE Play también integra a periodistas especializados en el Benidorm Fest como Daniel Borrego y Patri Campos, quienes analizarán datos y momentos destacados de todas las ediciones del concurso. El formato prevé la participación de exparticipantes como J Kbello, Selena y el dúo Azúcar Moreno, además de artistas españoles que han representado al país en Eurovisión, informó RTVE.

La próxima semana, la cobertura se trasladará a Benidorm y dará paso a los programas previos de las galas principales, que estarán a cargo de Lalachus, Ángela Fernández y Javi Hoyos. Marina Rivers se incorporará específicamente en la conducción de la gran final. Junto a ellos, Rubén Avilés y los periodistas Daniel Borrego y Patri Campos ofrecerán actualizaciones sobre los ensayos y otras actividades asociadas al festival, según publicó RTVE.

RTVE especifica que todos los aspirantes de la quinta edición desfilarán por el plató y que desde el interior del Palau se difundirá la información más reciente del evento. Además, el canal temático de RTVE Play pondrá a disposición no solo las galas en streaming, sino también contenidos adicionales, como el programa especial ‘Benidorm Calling’, el documental ‘Dime: historia de una canción’ y videoclips de las canciones ganadoras, entre ellas ‘SloMo’ de Chanel, ‘Eaea’ de Blanca Paloma, ‘ZORRA’ de Nebulossa y ‘ESA DIVA’ de Melody, reportó la emisora pública.

El medio RTVE destacó que los seguidores del festival podrán emitir su voto por el artista que prefieran mediante la aplicación gratuita de RTVE Play, proceso habilitado bajo registro y limitado a una única votación por cada ocasión. Con esta propuesta, RTVE Play busca fortalecer la interacción y brindar opciones de acceso multiplataforma a la cobertura, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis, y contenidos de archivo para los aficionados al Benidorm Fest y el entorno eurovisivo español.

