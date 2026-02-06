España

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

Aragón va a las urnas como consecuencia del bloqueo político de los de Abascal

Guardar
El presidente aragonés y candidato
El presidente aragonés y candidato del PP, Jorge Azcón, conversa con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. (Europa Press)

Salvo una sorpresa mayúscula, el candidato del PP y presidente aragonés, Jorge Azcón, está condenado a entenderse con Vox si quiere volver a gobernar en Aragón después del 8 de febrero. ¿Será en solitario u optaran por la fórmula de la coalición con los de Abascal? Esa pregunta solo podrá ser respondida a partir de este domingo. Unos comicios, cabe recordar, que llegan como consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos para 2026, situación provocada por el bloqueo político de Vox.

Porque la relación entre PP y Vox en Aragón, al igual que en el resto de territorios, ha sido una montaña rusa. La luna de miel comenzó el pasado 2023. Azcón salió vencedor en las elecciones municipales de 2023, pero se vio obligado a pactar para evitar la repetición electoral ante la negativa de los de Abascal de facilitar su investidura con una abstención.

Azcón selló un acuerdo de investidura con el único diputado del Partido Aragonés Regionalista (PAR) y, más de dos meses después, con los siete de la formación ultra, por el que tuvo que ceder dos consejerías en el ejecutivo autonómico, una de ellas con rango de vicepresidencia: la de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

Un acuerdo frágil

El PP de Azcón tuvo que ceder ante una serie de exigencias de Vox, entre ellas “expulsar la ideología de las aulas” o la derogación total de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que se materializó en votación en Pleno con los votos de PP, Vox y el PAR (aunque en la práctica sigue prevaleciendo la ley nacional). Vox también reclamó la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y la revisión de las ayudas en esta materia.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

En el ámbito educativo, Azcón ha sido defensor de la libre elección de centro, la consolidación de una “educación de excelencia” y la incorporación paulatina del bachillerato a los conciertos educativos. De igual manera, ha sido un defensor de la “colaboración público-privada” en sanidad.

Pero a pesar llegar a un acuerdo programático, la sintonía entre ambos partidos se acabó esfumando al poco tiempo por diferencias ideológicas con el acuerdo alcanzado entre el PP y el PAR, por ejemplo, con el compromiso con la lucha contra la violencia de género.

El principio del fin

Conviviendo entre acuerdos y desencuentros, la relación entre populares y Vox tomó un giro de 180 grados cuando el pasado 11 de julio de 2024, Santiago Abascal ordenó romper los gobiernos de coalición con el PP y las negociaciones presupuestarias en todos los gobiernos autonómicos, tanto en Aragón como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia y de dejar de prestar apoyo externo en Baleares.

La formación justificó su decisión en el acuerdo entre el PSOE y PP nacional para el reparto de menores migrantes no acompañados. “Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos”, afirmó entonces el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Vox, sin embargo, continuó siendo decisivo en Aragón apoyando con sus votos las iniciativas impulsadas por los populares. Pero pasaban los meses y el acuerdo presupuestario no encontraba puerto. Azcón pidió “responsabilidad” a sus exsocios argumentando que las políticas de inmigración no eran competencias autonómicas.

Finalmente, el presidente autonómico acabó presentando su propuesta en un intento desesperado por aprobar in extremis las cuentas públicas. “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”, afirmó en unas declaraciones a su llegada al acto en el Congreso por el aniversario de la Constitución.

No dio una fecha concreta, pero sí se refirió a un tiempo “más que prudencial” para comprobar “quiénes son los partidos que quieren aprobar los presupuestos y quiénes quieren bloquearlos." Al mismo tiempo, el PP nacional aprovechaba el bloqueo presupuestario para dirigir un mensaje a Moncloa, argumentando que “gobernar sin Presupuesto no es gobernar”.

El PP tendrá que lidiar con un Vox lanzado

No hace falta matizar que, si se está escribiendo este artículo, es porque PP y Vox no llegaron finalmente a un acuerdo. Ahora, después de una intensa carrera electoral, los populares aspiran a formar un gobierno “íntegramente con consejeros” para evitarse de nuevo el mal trago.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a las preguntas sobre los posibles pactos postelectorales.

El líder del PP nacional, Alberto Núñex Feijóo, trata de apelar al voto útil hacia su candidato por encima del enfado a los de Abascal. Porque la maniobra, si bien podría servir para retratar una debacle histórica de los socialistas de Pilar Alegría, ha provocado el efecto contrario en un Vox que vive un momento dulce en las encuestas. El antecedente es Extremadura, donde los de Abascal ya han dejado claro que pedirán “más Vox” -sea lo que signifique eso- que la última vez que se sentaron a negociar el gobierno.

Temas Relacionados

AragónJorge AzcónPartido PopularPPVoxSantiago AbascalEleccionesElecciones Aragón 2026España-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La lluvia no da tregua este viernes mientras siguen las evacuaciones en Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, establecido en 2,5 metros. Esta situación ha provocado el desalojo de cerca de 400 familias en diferentes zonas de la ciudad y sus barriadas, ante el temor a inundaciones similares a las de 2010

Última hora de la borrasca

Lingüista y profesora de universidad: así es Rosa Rodríguez, la joven argentina que ha ganado el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’

La joven, que reside en A Coruña, ha completado el resco de ‘Pasapalabra’ y se lleva a casa 2.716.000 euros

Lingüista y profesora de universidad:

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 5 de febrero

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Cupón Diario

Manu Pascual, el concursante más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ que se ha quedado sin el bote: lo que habría hecho con el dinero

El psicólogo madrileño de 29 años tenía varios planes que llevar a cabo con el premio, que finalmente se ha llevado su compañera Rosa

Manu Pascual, el concursante más

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

La ganadora gallega afrontará una carga fiscal superior a la que hubiera tenido su rival, Manu, debido al tipo autonómico de Galicia

Hacienda se queda con casi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Transportes prevé restablecer todas las

Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

ECONOMÍA

Hacienda se queda con casi

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager