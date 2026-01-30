Sira Rego resta importancia al apoyo de socios de Sumar a la CHA en Aragón y llama a movilizar el voto de la izquierda

Sira Rego anunció su respaldo a la coalición formada por Izquierda Unida y Sumar para las elecciones en Aragón, a la vez que enfatizó que la prioridad en estos comicios es aumentar la movilización del electorado progresista. La ministra de Juventud e Infancia y portavoz federal de Izquierda Unida expresó esta posición durante su llegada a la VIII Jornada parlamentaria dedicada a la presentación de propuestas surgidas de procesos participativos infantiles y juveniles en el Congreso de los Diputados. Según informó Europa Press, Rego hizo hincapié en que, más allá de las diferentes alianzas y apoyos entre grupos progresistas, el objetivo principal consiste en conseguir una alta participación de la izquierda aragonesa para favorecer la posibilidad de un gobierno de ese signo político en la comunidad.

La ministra abordó el reciente respaldo que socios de Sumar como Más Madrid, Més per Mallorca, Compromís o el Partido Verde han manifestado hacia la candidatura de Jorge Pueyo, representante de Chunta Aragonesista en Aragón. De acuerdo con Europa Press, Rego consideró que estas diferencias de apoyo no alteran la dinámica histórica de la izquierda en Aragón, donde las formaciones progresistas han concurrido tradicionalmente bajo distintos formatos. Subrayó que lo relevante en este contexto es promover la participación del electorado de izquierda en las urnas, pese a las diversas fórmulas de concurrencia y apoyos.

Rego también quiso dejar claro su propio posicionamiento, anunciando su presencia en Zaragoza para respaldar durante la campaña a la coalición que integran Izquierda Unida y Sumar, liderada en Aragón por Marta Abengoechea. Según detalló Europa Press, la ministra manifestó que acompañará a los candidatos de su formación en un evento de campaña, defendiendo el programa electoral de IU y Sumar, el cual calificó de detallado y acorde a los principios de la coalición.

El mismo día en que se celebrará el acto de Izquierda Unida y Sumar, Jorge Pueyo, cabeza de lista de Chunta Aragonesista quien mantiene aún su pertenencia al Grupo de Sumar en el Congreso, será protagonista de un evento en Zaragoza. Según reportó Europa Press, el candidato estará arropado por destacados representantes de las fuerzas aliadas anteriormente citadas: el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Emilio Delgado; la coportavoz del Partido Verde, Mar González, y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Paralelamente, en la capital aragonesa también se desarrollará el acto central de campaña de Podemos, tercera formación alternativa de izquierda en la comunidad. Europa Press indicó que participarán la candidata María Goikoetxea, acompañada de figuras relevantes del espacio político como la eurodiputada Irene Montero; la diputada nacional y secretaria del partido, Ione Belarra; y el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, entre otros asistentes.

La variedad de eventos y apoyos ilustra la pluralidad de opciones de la izquierda en Aragón para los próximos comicios. Según publicó Europa Press, la configuración de candidaturas diversas y el respaldo cruzado entre partidos han marcado el inicio de la campaña, donde la movilización del votante progresista se presenta como aspecto central para el resultado electoral. Rego recalcó, según el medio mencionado, que independientemente de las particularidades de cada formación, la meta compartida es propiciar un escenario que permita a la izquierda gobernar Aragón, reafirmando el compromiso de su partido y de la coalición Sumar con esa causa.