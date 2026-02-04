Tellado augura "un castigo electoral" al PSOE en Aragón y acusa a Sánchez de depender de la polarización y de Vox

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llevando al PSOE a una "quiebra absoluta" y ha augurado "un castigo electoral" en las elecciones autonómicas de Aragón, al tiempo que le ha acusado de basar su estrategia política en la polarización y de necesitar a Vox para movilizar a su electorado.

"Lo hemos visto en Extremadura, el peor resultado de su historia, y estoy seguro de que lo vamos a ver el próximo domingo", ha afirmado Tellado, quien ha pronosticado que la candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, perderá los comicios autonómicos y ha apuntado que el principal motivo no es por la "portavoz de Sánchez", sino por el propio presidente del Ejecutivo.

"El próximo domingo perderá las elecciones y desde luego esto será por la sombra del Gobierno de Pedro Sánchez, por todo lo que han hecho", ha subrayado el 'número dos' del PP en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

En este contexto, Tellado ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber vivido políticamente de la polarización. "Sánchez ha vivido de la polarización. Sánchez necesita a Vox más que nadie", ha sostenido.

"SÁNCHEZ VA A PERDER LAS ELECCIONES EN ARAGÓN"

Según el secretario general del PP, el presidente del Gobierno "agita el fantasma de Vox" para movilizar a los votantes socialistas que no respaldan su gestión, una estrategia que ha calificado de "un error absoluto".

"Sánchez va a perder las elecciones en Aragón el próximo domingo y el PP las va a ganar", ha afirmado, antes de concluir que esta situación es "la radiografía de lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos".