La ropa que puede hacer que huelas mal, según una doctora: “Es el rey del mal olor”

La experta comparte en sus redes sociales la conclusión después de probarse durante días distintos tejidos

Ropa que te hace olor
Ropa que te hace olor mal, según Dr. Ana Molina.

En la vida diaria, a menudo surge una incómoda pregunta: ¿por qué algunas prendas parecen atraer el mal olor incluso después de pocas horas de uso? La doctora Ana Molina (@dr.anamolina) decidió compartir la respuesta en su TikTok, realizando un experimento durante una semana para identificar qué tejidos resisten mejor a los olores desagradables. Este sencillo desafío personal buscaba arrojar luz sobre un problema cotidiano que afecta a millones de personas.

Para ello, la especialista utilizó cada día una prenda hecha de un material diferente: lana, lino, algodón, nailon y poliéster. Al finalizar la semana, el resultado dio una conclusión clara. La lana merino encabezó la lista como el tejido menos propenso a retener olor, seguida por el lino y el algodón. Por el contrario, el nailon comenzó a oler antes de lo esperado y el poliéster se confirmó como “el rey del mal olor”, destacándose negativamente frente a las demás opciones.

Estos resultados llevaron a la doctora a preguntarse y a compartir con sus seguidores: qué hace que el poliéster sea tan problemático respecto al olor y por qué las fibras naturales ofrecen una práctica mucho mejor en situaciones de sudoración diaria.

¿Por qué el poliéster es el rey del mal olor?

El principal culpable del mal olor en ciertas prendas no es el sudor en sí, sino la relación entre el tejido y las bacterias de la piel. El poliéster actúa como un imán para estas bacterias, facilitando que se instalen y proliferen en la superficie de la prenda. Estas bacterias descomponen las sustancias presentes en el sudor y generan compuestos con olor fuerte y desagradable.

El poliéster es el tejido
El poliéster es el tejido que peor olor da.

La propia doctora Molina lo resume así: “Se instalan ahí, montan su fiesta y no hay quien las eche”. Esta afinidad del poliéster por las bacterias explica por qué, en pocas horas, una camiseta de este material puede desprender un olor intenso, incluso si la persona no ha sudado de forma excesiva.

Las fibras naturales, en cambio, presentan una estructura menos favorable para el crecimiento bacteriano. La lana merino, por ejemplo, cuenta con propiedades antibacterianas que dificultan la proliferación microbiana. Esto permite que la prenda permanezca fresca durante más tiempo, incluso después de un día de uso continuado. El lino y el algodón, aunque no tienen la misma acción antibacteriana que la lana, resultan más amigables con la piel y menos propensos a “guardar” el olor.

Consejos prácticos para evitar el mal olor

Frente a este panorama, la doctora Molina recomienda priorizar siempre las fibras naturales cuando se busca ropa para el uso diario. “Fibras naturales siempre: algodón, lino o lana merino. Son como unas vacaciones para tu piel”, sugiere, destacando la capacidad de estos materiales para mantener la frescura y el confort. Reservar los tejidos sintéticos, como el poliéster y el nailon, para momentos puntuales o actividades físicas de corta duración puede marcar una gran diferencia en la percepción del olor corporal.

Mal olor en la ropa
Mal olor en la ropa

Un consejo clave es apostar por la lana para situaciones en las que se prevé sudoración, gracias a sus cualidades antibacterianas y su suavidad, ya que “no pica” y ofrece una protección eficaz sin necesidad de perfumes o productos adicionales. De este modo, Molina explica que elegir adecuadamente el tipo de tejido se convierte en la mejor estrategia para evitar sorpresas desagradables al final del día y favorecer el bienestar de la piel.

La doctora enfatiza que la solución no está en cubrir el olor, sino en evitar que la ropa lo genere. Optar por prendas confeccionadas en materiales naturales constituye, según su experiencia, la forma más sencilla y eficaz de acabar con el mal olor a lo largo de la jornada.

