La reina Letizia vuelve a sacar el color de su armario en su reencuentro con Marta Ortega: la complicidad con la presidenta de Inditex durante su reunión

Los reyes han coincidido con la empresaria durante la reunión del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales

Los reyes se reencuentran con Marta Ortega (Europa Press)

La primera reunión del año del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales ha reunido a los reyes Felipe VI y Letizia con Marta Ortega, presidenta de Inditex, en un encuentro celebrado en el Palacio Real de Madrid que ha contado con la presencia de una treintena de destacados representantes del ámbito empresarial y cultural, entre quienes también se encontraban Xandra Falcó o Ana Gamazo.

El motivo de la convocatoria no ha tenido relación con el sector de la moda, pese a la presencia de Ortega, sino con el impulso del principal museo de Patrimonio Nacional, que aglutina obras y objetos vinculados a la Corona de España a lo largo de los siglos. La asistencia de los monarcas a este foro interministerial, del que también forman parte los directores del museo del Prado o representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia, Cortes, Cultura y Hacienda, coincide con el refuerzo del compromiso institucional con la colaboración en la gestión del patrimonio histórico.

El Real Patronato, presidido por los reyes como órgano colegiado asesor adscrito al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, se ha constituido en 2023 con motivo de la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, convertida ya en el museo más reciente de la institución. El reencuentro entre Felipe VI y Letizia con Ortega se ha escenificado, entre otros momentos, durante la tradicional foto de familia, en la que el monarca ha conversado de forma distendida con la presidenta de Inditex, teniendo incluso un momento en el que se han tenido que aguantar las carcajadas.

El rey Felipe y Marta Ortega (Casa Real)

El look de la reina Letizia

En el apartado estilístico, la reina Letizia ha optado en esta ocasión por una imagen renovada, en contraste con la sobriedad predominante en sus últimos compromisos oficiales. En concreto, ha lucido pantalón negro, jersey rojo de punto con cuello a la caja y manga larga, y una chaqueta de cuadros con estampado de príncipe de Gales en tonos grises y rayas rojas, firmada por Carolina Herrera y perteneciente a su armario desde mayo de 2020. Incluso la princesa Leonor la utilizó durante su tercer acto en solitario con la Cruz Roja en diciembre de 2022.

Los reyes se reencuentran con Marta Ortega (Europa Press)

El cambio de registro cromático respecto a la línea de luto que Letizia ha mantenido desde el fallecimiento de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, y el accidente ferroviario de Adamuz que acontecieron a mediados de enero, resulta particularmente reseñable. Durante ese periodo, la reina ha mantenido una imagen marcada por el negro, el gris y el azul marino. No obstante, tras haber recurrido 24 horas antes a un look negro para participar en el acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer en el barrio de Tetuán, Letizia ha reintroducido el color en su vestuario.

Los imprescindibles de doña Letizia

Para acompañar el conjunto, la reina Letizia ha seleccionado unos pantalones de corte recto y bajo acampanado en negro, en sintonía con unos mocasines negros de Massimo Dutti, ligeramente brillantes y con tacón en bloque. Esta elección de calzado ha sido recurrente en los últimos compromisos oficiales, donde los ha utilizado hasta en 29 ocasiones desde el pasado 6 de febrero de 2024.

Los reyes se reencuentran con Marta Ortega (Europa Press)

En el terreno de las joyas, se ha decantado por la discreción, eligiendo sus pendientes de botón con diamantes y el colgante Solitaire de PDPAOLA, elaborado en oro blanco con un pequeño diamante brillante, cuyo precio asciende a 600 euros y que ya estrenó en un homenaje a Alejandro Amenábar en 2025 celebrado en Tudela. El conjunto lo ha completado con su anillo de Coreterno.

