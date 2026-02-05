Casa Real confirma que los reyes Felipe VI y Letizia cancelan el almuerzo previsto con el presidente de Portugal por la borrasca Leonardo

Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

“Sí, de momento, se cancela el almuerzo debido a la borrasca ‘Leonardo’”. Con estas palabras, Casa Real afirma que la agenda de los reyes Felipe VI y Letizia ha sido modificada, según adelantó Semana y pudo confirmar Infobae. Los padres de la princesa Leonor tenían previsto realizar un almuerzo con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, este viernes, 6 de febrero. Sin embargo, las fuertes lluvias y el temporal que ha afectado a toda España y, en concreto, Madrid, han provocado que este acto se cancele.

“Se están barajando nuevas fechas para que el presidente de Portugal pueda venir a España”, afirman desde el palacio de la Zarzuela a este medio. “Igual viene y tiene una audiencia con el rey Felipe VI. Aún no lo sabemos. Os informaremos con más detalles”, sostienen. De no haberse cancelado esta cita, el mandatario portugués realizaría una visita de Estado al país, donde el hijo de la reina Sofía le habría recibido con honores militares en el Palacio Real de Madrid.

El rey Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (Europa Press)

Acto seguido, “Sus Majestades los Reyes ofrecerán un almuerzo en honor del Presidente de la República Portuguesa“, de acuerdo con la información adelantada por Casa Real. Sin embargo, los estragos provocados por la borrasca ha dado lugar a que se tomen medidas extremas y que, por ende, se suspenda el almuerzo. Tal y como han dejado saber, no hay confirmación del siguiente paso, aunque se encuentran trabajando en una nueva fecha.

Los reyes hacen frente a las condiciones meteorológicas

Este jueves 5 de febrero, los reyes han mantenido su agenda institucional y han acudido al acto previsto a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas que se han registrado en Madrid en las últimas horas. La jornada ha estado marcada por diversos incidentes derivados del temporal, entre ellos la rotura de una tubería en una de las principales arterias del este de la capital, un suceso que ha provocado importantes alteraciones en la movilidad de la zona. La avería originó una salida abundante de agua que afectó tanto a la calzada como al túnel de acceso a la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que quedó completamente inundado. Esta incidencia obligó a interrumpir el servicio de la Línea 8 de Metro y requirió la intervención de los servicios de emergencia.

En este contexto de dificultades logísticas, la reaparición pública de Felipe y Letizia se desarrolló con total normalidad. Antes de media mañana, los reyes se desplazaron hasta la Galería de las Colecciones Reales, situada junto al Palacio Real de Madrid, para presidir la reunión del Real Patronato de la institución. Los royals españoles ostentan la Presidencia de Honor de este órgano colegiado interministerial, adscrito al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y encabezaron la sesión conforme a lo previsto en su agenda oficial.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Esta reunión del Real Patronato supone la tercera convocatoria desde su creación, que tuvo lugar con motivo de la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, el museo más joven de Patrimonio Nacional, que abrió sus puertas al público en el verano de 2023. Concebido como un órgano asesor, el Patronato tiene como objetivo impulsar la colaboración público-privada en la gestión y difusión del extenso legado histórico y artístico que custodia Patrimonio Nacional.

Durante el desarrollo de esta cita institucional, llamó especialmente la atención la presencia de una de las invitadas al encuentro. Entre los asistentes se encontraba Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, el grupo empresarial fundado por su padre, Amancio Ortega. En el transcurso de la reunión y los momentos previos y posteriores al acto, pudo verse a los reyes de España conversando de manera distendida con la empresaria, que mostró una actitud cercana y relajada.