Navantia compite por la construcción de cuatro fragatas para Suecia y exhibe sus capacidades en Estocolmo

Navantia compite por la construcción de cuatro fragatas para Suecia y, en este contexto, ha realizado una exhibición en Estocolmo de su experiencia y de sus capacidades de diseño, construcción y apoyo al ciclo de vida de buques de combate de superficie complejos, una cita en la que ha participado el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, el ministro de Defensa Civil del país, Carl-Oskar Bohlin, y el jefe de la Marina sueca, el almirante Johan Norlen, entre otras autoridades.

Según indicó el titular de Defensa sueco a finales del pasado noviembre, se espera que la selección del contratista principal para este contrato naval se defina en los primeros compases de este curso, por lo que la resolución del proceso se encuentra en su fase final.

En este contexto, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha encabezado una delegación de la compañía --participada al 100% por el Estado español-- en Estocolmo con motivo de la visita de la fragata F-102 Almirante Juan de Borbón de la Armada.

Esta fragata, fabricada por Navantia, ejerce en la actualidad como buque insignia del 'Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG-1)', una de las fuerzas marítimas permanentes de la Alianza, que opera principalmente en aguas del norte de Europa, ha detallado la compañía en un comunicado.

Navantia ha aprovechado esta visita para mostrar sus capacidades y su enfoque para las futuras fragatas ligeras para el Ministerio de Defensa de Suecia.

"Navantia propone la construcción de cuatro fragatas ligeras, las dos primeras a entregar en 2030 y las otras dos en 2031, totalmente adaptadas a los requisitos suecos e interoperables en un contexto OTAN, con un apoyo al ciclo de vida que garantiza su disponibilidad", ha subrayado la empresa.

Durante la visita, la delegación de Navantia también ha mantenido reuniones con empresas industriales y tecnológicas suecas a fin de reforzar la colaboración.

"Navantia está en posición de ser un socio fiable para Suecia, proporcionando una capacidad naval rápidamente operativa, totalmente en línea con los requisitos suecos, junto con un apoyo al ciclo de vida mejorado con tecnologías digitales de última generación y una estrecha participación de la industria sueca", ha señalado Domínguez.