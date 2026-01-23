Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′: 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados

Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′. Estará formado por 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados. (Ministère de Armées)

Francia ha presentado el mayor ejercicio militar de su historia reciente con el anuncio de “Orion 26”, una maniobra que movilizará a 12.500 soldados y miles de medios. Esta operación, que se desarrollará durante el primer semestre de 2026, tiene como objetivo preparar a las fuerzas armadas para escenarios de crisis complejas y amenazas híbridas. El contexto actual de rearme internacional ha empujado a Francia a dar un paso adelante en el entorno militar.

Participan diversas unidades francesas, como el Mando de la Defensa Aérea y de Operaciones Aéreas, el Estado Mayor Marítimo del Atlántico o el Mando de Operaciones Especiales. La magnitud del despliegue se ve incrementada por la implicación de socios como Alemania, Reino Unido, Italia, EEUU o España, que refuerzan la dimensión internacional y estratégica de la maniobra. El ejercicio integrará operaciones terrestres, navales, aéreas, cibernéticas y espaciales, tratando de cubrir todas las áreas de amenazas.

‘Orion 26′ supone el mayor despliegue de fuerzas de Francia en los últimos años. El principal terreno de aprendizaje será el escenario ficticio de un país expansionista que amenaza la estabilidad de un estado vecino aliado de Francia, buscando poner a prueba la cohesión y capacidad de respuesta de las fuerzas aliadas en un contexto de alta tensión.

Ejercicio ORION 26 (Ministère de Armées)

Ejercicio militar histórico de Francia

A los 12.500 militares desplegados hay que añadir más de 2.000 vehículos, cerca de 1.200 drones de combate y especialidad, 40 helicópteros y 50 aeronaves, lo que demuestra que será un ejercicio histórico. La planificación incluye cuatro fases principales: la organización operativa, el despliegue acelerado de tropas de coalición, la defensa coordinada de territorio nacional y, finalmente, ejercicios bajo supervisión de la OTAN con simulaciones combativas en diversas regiones francesas.

La integración de recursos terrestres, navales y aéreos, junto con la participación de miles de efectivos, permitirá perfeccionar la interoperabilidad y la colaboración entre los sistemas de combate de las naciones participantes. España ocupa un lugar destacado en la estructura multinacional del ejercicio.

Ejercicio ORION 26 (Ministère de Armées)

Novedades de la misión

Uno de los elementos centrales de ‘Orion 26′ es la integración de los dominios cibernético y espacial en las maniobras. El Ministerio de Defensa francés confirmó que el ejercicio contemplará simulaciones de ataques informáticos, acciones defensivas y represalias en el ciberespacio, así como la protección de infraestructuras estratégicas. Además, se pondrán a prueba capacidades en guerra electrónica, inteligencia artificial y el uso de drones tanto para combate como para tareas de reconocimiento.

El ejercicio se coordinará con SparteX 2026, principal maniobra espacial militar de Francia, para evaluar la integración de capacidades espaciales en la defensa nacional. ‘Orion 26′ también examinará la coordinación entre fuerzas armadas y una docena de ministerios civiles, con el objetivo de fortalecer la resiliencia frente a crisis complejas y fomentar el entendimiento y cooperación.

Las maniobras se extenderán a regiones civiles y territorios de ultramar, facilitando la interacción del ejército con la sociedad. La participación de reservistas y programas para jóvenes, con el destacado reciente servicio militar, forman parte de la estrategia de Francia para preparar a toda la nación ante amenazas contemporáneas. La dimensión tecnológica y social del ejercicio refleja la ambición francesa de consolidar su papel en innovación militar y defensa en el marco europeo y global.