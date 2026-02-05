España

El peligro de frotarse los ojos, según la ciencia: “Deformas las córnea”

Este gesto aparentemente inofensivo puede provocar deterioro visual o heridas, entre otros

Guardar
Frotarse los ojos puede provocar
Frotarse los ojos puede provocar consecuencias en la córnea. (Freepik)

Algunos gestos cotidianos, pese a que parecen completamente inofensivos, pueden provocar un gran daño. Es el caso de frotarse los ojos: el cansancio visual, el picor, la sequedad o una ligera molestia suelen resolverse con este gesto rápido. Sin embargo, aunque el alivio es inmediato, su efecto puede no resultar inocuo a medio o largo plazo.

La salud ocular, a menudo relegada a un segundo plano, es especialmente sensible a este tipo de hábitos repetidos. En un contexto en el que pasamos cada vez más horas frente a pantallas, forzando la vista y sometiendo los ojos a ambientes secos o contaminados, conviene revisar comportamientos normalizados. Algunos de ellos, aunque parezcan insignificantes, pueden tener efectos acumulativos que solo se detectan cuando el daño ya está hecho.

“Si te frotas los ojos, escucha esto”, advierte una de las expertas del Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus (@olftalmologiadexeus). “Cuando nos frotamos los ojos por picor o cansancio, hacemos una fuerte presión sobre la córnea y la deformamos”. Un acto reflejo que, lejos de ser neutro, implica una agresión directa a una de las estructuras más delicadas del ojo.

La sequedad o el cansancio
La sequedad o el cansancio visual por el uso excesivo de pantallas puede llevar a muchas personas a frotarse los ojos. (Freepik)

Consecuencias de frotarse los ojos

El problema no es un gesto aislado, sino su repetición. “Si lo hacemos de forma repetida, provocamos cambios bruscos de presión dentro del ojo que pueden ser perjudiciales”, señala la especialista. Estos cambios internos no siempre se perciben de inmediato, pero pueden alterar de forma progresiva la anatomía ocular y la calidad de la visión.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentra el deterioro visual. “Aumentamos el astigmatismo empeorando nuestra visión”, advierte la oftalmóloga. El astigmatismo, que ya afecta a una gran parte de la población, puede verse agravado por hábitos que deforman la córnea de manera continuada, obligando a correcciones ópticas más complejas.

Sin embargo, los riesgos no terminan ahí. “Favorecemos la aparición de queratocono”, añade. Esta enfermedad, caracterizada por el adelgazamiento y la deformación progresiva de la córnea, puede tener un impacto severo en la calidad de vida del paciente y, en los casos más avanzados, requerir tratamientos invasivos o incluso un trasplante corneal.

Una paciente en la consulta
Una paciente en la consulta del oftalmólogo. (Freepik)

El frotamiento ocular también puede causar daños inmediatos. “E incluso nos podemos provocar nosotros mismos heridas en la córnea”, lesiones que, aunque pequeñas, resultan extremadamente dolorosas y pueden complicarse si no se tratan adecuadamente. Infecciones, cicatrices o pérdidas temporales de visión son algunas de las posibles consecuencias.

Todo ello, subraya la especialista, “por un gesto tan común como frotarse los ojos”, Un hábito que suele pasar desapercibido tanto en adultos como en niños y que se normaliza desde edades tempranas sin una conciencia real de sus efectos.

Ante síntomas como el picor o la sequedad ocular, la recomendación de la experta es clara. “Si te pican los ojos o notas sequedad, no te frotes”. El alivio momentáneo no compensa los riesgos acumulados que este gesto conlleva para la salud visual. “Acude al oftalmólogo y te daremos el tratamiento adecuado”, que pueden ser colirios, lágrimas artificiales o tratamientos específicos pueden abordar la causa del problema sin poner en peligro la integridad del ojo.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSaludSalud EspañaVirales EspañaEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en el sur de España, en directo: los vecinos de Bazana y Valuengo (Extremadura) reciben un Es-Alert para ser evacuados

La Junta de Andalucía pide precaución a todos los habitantes de la comunidad autónoma, no obstante, este jueves reabren la mayoría de centros educativos ante una mejoría del pronóstico del tiempo

Última hora de la borrasca

‘Pasapalabra’ entrega el mayor bote de su historia: horario y dónde ver el duelo entre Rosa y Manu tras el cambio de programación de Antena 3

El concurso presentado por Roberto Leal ha cambiado su horario habitual para dar paso a emisión especial que mantendrá en vilo a los espectadores

‘Pasapalabra’ entrega el mayor bote

La Justicia europea da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento que le quitó la inmunidad por falta de “imparcialidad”

La sentencia está también dirigida a Antoni Comín y Clara Ponsatí

La Justicia europea da la

El presagio de la princesa Ragnhild de Noruega, tía de Haakon: “Espero morir antes del día en que Mette-Marit se convierta en reina”

La princesa expresó hace más de dos décadas su rechazo frontal a la futura reina y alertó sobre el papel de su hijo, Marius Borg, en la monarquía

El presagio de la princesa

Orejas de Carnaval, la receta tradicional gallega con un resultado delicioso y muy crujiente

Este dulce típico de las fechas de Carnaval recibe su nombre por la tan característica forma que tiene, similar a la oreja de un cerdo

Orejas de Carnaval, la receta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia europea da la

La Justicia europea da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento que le quitó la inmunidad por falta de “imparcialidad”

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en sus últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey