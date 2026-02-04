La UE reactiva las negociaciones comerciales con EEUU tras la disputa por Groenlandia priorizando el acuerdo por tierras raras

Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, China, el 31 de octubre de 2010. (REUTERS/Stringer)

Tras un comienzo de año marcado por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea por la soberanía de Groenlandia, el bloque europeo se ha decidido ha impulsar las negociaciones comerciales que mantuvo con la Administración Trump hasta finales de 2025. Así, este miércoles, durante una reunión entre los parlamentarios europeos, estos decidieron reanudar las propuestas legislativas del acuerdo de Turnberry, con una votación prevista para el 24 de febrero.

“Los miembros del Comité de Comercio siguen comprometidos a avanzar rápidamente en el trabajo sobre las dos propuestas legislativas, siempre que Estados Unidos respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y sus estados miembros, y cumpla los términos del Acuerdo de Turnberry”, explicó el parlamentario Bernd Lange (Alemania).

Más allá de los aranceles, en el centro de la negociación se encuentran las tierras raras -17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre-, que han marcado la reunión sobre minerales críticos celebrada este miércoles en Washington (Estados Unidos), en la que han estado presentes representantes europeos. “Hoy en día, el mercado internacional de minerales críticos está fallando”, declaró el vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Europa acudió a este encuentro con la idea de ofrecer a la administración Trump una cuerdo para cooperar en el suministro de materias primas críticas, similar al que ya mantiene con otros 15 países, con el fin de hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios más bajos que otras potencias para estos minerales.

La idea central del acuerdo propuesto por la Unión es que los socios no obstaculicen los esfuerzos del otro, por ejemplo, cuando buscan suministro de los mismos proveedores, que cooperen en los proyectos que apoyan, en la gestión de la demanda y los precios y, en particular, en tecnologías de reciclado y sustitución de materias primas críticas, actividades consideradas fundamentales para reducir la dependencia de proveedores terceros.

Italia, Francia y Alemania claves para el plan de materias críticas europeo

Los materiales críticos preocupan a gran parte de las economías globales. Más allá del acuerdo con estados Unidos, la Unión Europea está impulsando aviones para almacenar materiales críticos, en los que Italia, Francia y Alemania asumirán un papel protagonista, según cuatro fuentes europeas consultadas por Reuters.

Se trata de los primeros pasos hacia la creación de reservas de minerales críticos. Para ello, los roles de estos tres países miembros ya están definidos. Francia se encargará de financiar las compras, Alemania se ocupará del abastecimiento e Italia se encargará del almacenamiento, según acordaron durante una reunión celebrada en diciembre.

La lista de minerales críticos de la UE incluye 34 materias primas, de las cuales 17 están designadas como materias primas estratégicas porque se consideran esenciales para la transición ecológica y digital, así como para la defensa y la industria aeroespacial.

La respuesta de China

Por su parte, el gigante asiático ha defendido este miércoles los principios del “mercado y el diálogo” internacional en las cadenas de suministros de minerales críticos. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha afirmado que la posición de China sobre las cadenas de suministros no ha cambiado y que “todas las partes tienen la responsabilidad de desempeñar un papel constructivo” en este ámbito.

Sobre el memorando de entendimiento entre la UE y Estados Unidos, el portavoz asiático consideró que deben “respetar los principios de la economía de mercado, reforzar la comunicación y el diálogo y salvaguardar conjuntamente el funcionamiento estable y fluido de las cadenas industriales internacionales, con el objetivo de promover el desarrollo de la economía mundial”.