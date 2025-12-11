El Monte Tropic, un volcán inactivo rico en minerales y tierras raras ubicado en aguas internacionales que enfrenta a Canarias y Marruecos por su incalculable valor

La cordillera submarina de origen volcánico de las Islas y las Abuelas Canarias (Instituto Geológico Español)

A unas 260 millas náuticas - unos 481 kilómetros - de la isla de El Hierro, se encuentra el Monte Tropic. Es un volcán inactivo, hogar de numerosas especies marinas y de enormes cantidades de distintos minerales codiciados internacionalmente por su papel esencial en las nuevas tecnologías.

Hay dos motivos principales por los cuales este depósito aún no ha sido explotado, y ambas tienen que ver con su ubicación: la profundidad a la que está es tal que no sería posible extraer nada con las tecnologías actuales; y se encuentra fuera de la jurisdicción de cualquier país.

Una mina sin dueño bajo el Océano Atlántico

El Monte Tropic sobresale desde el fondo oceánico como parte de una cadena de más de cien volcanes sumergidos, conocidas como Las abuelas de Canarias, consideradas antecesoras geológicas del propio archipiélago y producto del mismo punto caliente del cual surgieron las siete.

El pico submarino es el hogar de numerosas especies, como corales milenarios, campos de esponjas, zonas de cría de cefalópodos, hábitats de tortugas, cetáceos y tiburones. Además, en lo que supone una amenaza para todas ellas, el Tropic guarda en su interior un gigantesco depósito de minerales.

Solo su reserva de telurio, estimada en unas 2.670 toneladas, representa cerca del 5% de las existencias conocidas a escala mundial y posiciona la zona como referente internacional. Este elemento resulta fundamental para la industria tecnológica por su uso en paneles solares y baterías destinadas a vehículos eléctricos, una industria actualmente en crecimiento.

Permitiría abastecer la producción de cientos de millones de vehículos eléctricos y cubrir parte del consumo energético de países enteros, según los informes técnicos publicados en medios como Atalayar. Debido a este potencial, la Unión Europea ha incluido el área en su mapa de reservas estratégicas de materias primas críticas.

Además, los estudios realizados por el Instituto Geológico Minero de España y el Centro Oceanográfico del Reino Unido han detectado en ese entorno costras de manganeso, nódulos polimetálicos y otros metales estratégicos como cobalto, níquel, vanadio y tierras raras, estas últimas de especial interés en la actualidad al ser un mercado dominado por China casi al 70%.

Las Abuelas Canarias (Instituto Geológico y Minero de España)

España, Marruecos y la pugna por un tesoro submarino

Una de las claves para entender la disputa internacional por el Monte Tropic es, precisamente, su estatus jurídico. Este volcán submarino se sitúa fuera de las 200 millas náuticas de las zonas económicas exclusivas oficialmente reconocidas tanto para España como para Marruecos, en un sector oceánico donde rige la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En 2014, España trató de dar un paso al frente al presentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental una solicitud para extender sus derechos hasta las 350 millas, argumentando la continuidad geológica entre los montes submarinos y las Islas Canarias. Aquella documentación, en la que se habla de “Canarias prehistóricas”, aún no ha recibido respuesta.

Por su parte, Marruecos optó por la vía unilateral en 2020, cuando su Parlamento aprobó de forma unánime dos leyes para declarar una zona económica exclusiva de 200 millas y una plataforma continental de 350, incluyendo el litoral del Sáhara Occidental. Este territorio sigue siendo objeto de disputa, ya que la soberanía marroquí sólo está reconocida en Rabat, los Estados Unidos - quizás el mayor interesado en tener acceso a un depósito de minerales tal - e Israel.

Bajo esta estrategia, Marruecos propone la “equidad” en lugar de la mediana equidistante como punto de partida para trazar las fronteras marítimas, lo que le favorecería para expandir su influencia hacia el oeste, solapándose así con la pretensión española y reduciendo el margen marítimo controlado desde Canarias.

¿Qué son los minerales de tierras raras y por qué son importantes?

Las posturas de ambos gobiernos han quedado reflejadas en distintos foros y declaraciones. Durante una visita a Rabat, la exministra de Exteriores Arancha González Laya afirmó: “Marruecos ha iniciado un proceso legislativo para delimitar sus espacios marítimos. Esto es algo a lo que Marruecos tiene derecho dentro de la legislación internacional. Tiene derecho a fijar una zona marítima territorial y una zona económica exclusiva. Ahora bien, de la misma forma que Marruecos tiene el derecho de fijarlas también tiene el deber de hacerlo, en aquellos casos en los que hay solapamiento (…) de común acuerdo con el otro país y respetando las reglas de la Convención de Naciones Unidas sobre derecho de mar, de la cual Marruecos y España forman parte”.

En la misma línea, el ministro marroquí Nasser Burita declaró: “Marruecos acaba de ejercer su derecho soberano igual que ya lo hizo España en su día. En caso de solapamiento de aguas se encontrará una solución que no será unilateral. El derecho internacional ya prevé el diálogo como única medida de resolución. Y Marruecos lleva el diálogo en su ADN diplomático. Marruecos no quiere imponer hechos consumados”.

Las iniciativas legales marroquíes no han modificado el statu quo internacional, y la solicitud española ante la ONU aguarda resolución. El tema del Sáhara Occidental, controlado “de facto” por Marruecos, tampoco ha sido resuelto, manteniendo la cuestión abierta sobre Canarias. En ese contexto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha opuesto a posibles concesiones unilaterales y reclamó la presencia del archipiélago en la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, aunque finalmente no hubo representación canaria.

La crisis diplomática de 2021 tras aquello del “asalto a la valla” de Ceuta propiciaron un nuevo giro. El Ejecutivo español consideró entonces el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble”, facilitando así la reactivación del diálogo sobre delimitación marítima en el Atlántico. El archipiélago canario insiste, hasta ahora sin éxito, en jugar un papel relevante, mientras se plantea también la revisión de la gestión del espacio aéreo sahariano, gestionado en parte desde Gran Canaria.

En medio de este nuevo escenario, medios afines a Marruecos han planteado la idea de un “reconocimiento mutuo”: Rabat consolidaría su control en las denominadas “provincias del Sur” y España vería confirmada su soberanía sobre Canarias. Propuestas que pasan por la creación de una zona de desarrollo conjunto en torno al Tropic - una especie de condominio económico para explotar sus recursos minerales -, así como una eventual asunción por parte de Marruecos de la gestión del espacio aéreo sahariano.

Las Islas Canarias son el hogar de numerosas especies marinas (Animalia.bio)

Biodiversidad frente a minería: el ecosistema marino se vería dañado

El atractivo económico del Monte Tropic choca de frente con la inquietud de organizaciones ecologistas, especialistas y sectores académicos canarios, que alzan la voz sobre los riesgos de una explotación apresurada o sin garantías medioambientales.

Tropic y los montes de su entorno constituyen ecosistemas profundos en los que habitan numerosas especies, algunas apenas descritas por la ciencia. La posibilidad de introducir actividades mineras submarinas genera preocupación ante el daño potencial - y casi seguro - a hábitats únicos y a una biodiversidad que además se considera aún en estado preliminar de estudio.

Investigadores y colectivos ambientales citados por Canarias En Red advierten que “no podemos cambiar biodiversidad por baterías sin preguntarnos por las consecuencias”. Según los mismos, la demanda de materias primas críticas para la transición energética global no debería eclipsar la importancia de conservar uno de los bancos de vida marina más singulares del Atlántico.