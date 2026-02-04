Espana agencias

La ministra de Defensa apela a la diplomacia sobre Groenlandia y afirma que no está "presente" el despliegue militar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apelado a los "cauces diplomáticos" sobre Groenlandia, al ser preguntada por esta cuestión con motivo de su presencia en la cumbre internacional, que se celebra en A Coruña, sobre uso responsable de la IA en el ámbito militar.

"España pertenece a la Alianza Atlántica y en este momento no ha tomado ninguna decisión", ha aseverado sobre esta última. "En este momento no tiene presente realizar una misión", ha recalcado.

No obstante, ha dicho que España estará "a lo que digan las misiones de la Alianza Atlántica", aunque, a colación, ha recalcado que "cualquier problema debe resolverse por cauces diplomáticos".

"No es aceptable ningún tipo de agresión por parte de Estados Unidos que pertenece a la Dinamarca y la Alianza Atlántica", ha recordado.

