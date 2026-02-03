Comprar un vehículo eléctrico será un 15% más barato en 2026: las ayudas aprobadas por el Gobierno para relanzar el sector

Imagen de archivo de un vehículo eléctrico en una estación de carga (Europa Press)

El Gobierno ha decidido prorrogar los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la realización de obras de eficiencia energética hasta el cierre de 2026, asegurando también la continuidad de la deducción del IRPF asociada a estas iniciativas. La medida, acordada este martes en el Consejo de Ministros, responde a una reivindicación del sector automovilístico tras la reciente caída en el Congreso del paquete ómnibus.

En concreto, la nueva normativa contempla deducciones de hasta el 15% en el IRPF tanto para particulares como para empresas que adquieran vehículos eléctricos o instalen puntos de recarga eléctrica. Además, se mantiene el programa de subvenciones Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, cuyo objetivo es impulsar la compra de este tipo de automóviles.

El paquete de incentivos fiscales regresa tras una semana de incertidumbre, tras el veto parlamentario al decreto anterior, que generó inquietud en la industria del automóvil por el posible parón del impulso a la demanda de vehículos eléctricos. La patronal del sector ha insistido en la importancia de reactivar cuanto antes estas medidas para garantizar estabilidad y continuar en la senda de crecimiento de las matriculaciones.

El sector aplaude la reactivación de los estímulos

Los datos avalan la efectividad de estos incentivos. Según ha difundido la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el pasado mes de enero se matricularon un total de 6.472 vehículos eléctricos, lo que representa un incremento superior al 29,1%. Por su parte, las ventas de modelos híbridos enchufables (PHEV) han alcanzado 8.740 unidades, experimentando una subida del 66,7% respecto a enero de 2025, según el balance de la patronal.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La tendencia positiva se ha consolidado en los turismos electrificados (BEV y PHEV), que en el inicio de 2026 suman 15.212 unidades, con un crecimiento del 48,3%. La cuota de mercado correspondiente a vehículos electrificados se sitúa en el 20,8%, superando en seis puntos porcentuales el 14,8% alcanzado en enero del año anterior.

El director general de Anfac, José López Tafall, ha valorado el arranque del ejercicio, manifestando que este 2026 “arranca con fuerza” y mantiene el ritmo del final de 2025, con más de 15.000 nuevas matriculaciones de electrificados. Pero, según López Tafall, la gran parte de estas matriculaciones son consecuencia del cierre de operaciones del último trimestre de 2025, por lo que “hemos de actuar en 2026 para consolidar el ritmo”, ha recalcado.

Así mismo, las organizaciones Anfac, Faconauto y Ganvam han destacado la importancia de garantizar la vigencia de estas ayudas y la deducción fiscal. Según han defendido las patronales, su mantenimiento aporta certezas al sector y permite sostener los buenos resultados de electrificación conseguidos a lo largo de 2025.

Perspectivas y sostenibilidad de las ayudas

Según Anfac, la trayectoria de crecimiento de las matriculaciones responde en gran parte al efecto directo de las operaciones cerradas en el último trimestre del pasado año, lo que refuerza, a juicio de la patronal, la necesidad de mantener activas las ayudas para asegurar su continuidad en los próximos periodos.

Además, el conjunto de datos y valoraciones de la organización ha servido de base para la reactivación de los incentivos, mientras que el Ejecutivo ha reafirmado la extensión de los mismos hasta 2026 en el último Real Decreto Ley aprobado.