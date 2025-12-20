España

Cada vez menos españoles consideran el coche eléctrico como una solución para la movilidad urbana

Según el último Foro de Movilidad de Alphabet, las principales barreras para la adopción del coche eléctrico permanecen estables: precio (28%), autonomía limitada (26%) y escasez de puntos de recarga (23%)

Dos coches eléctricos enchufados a
Dos coches eléctricos enchufados a una estación de carga (Europa Press)

La percepción del coche eléctrico como alternativa idónea para la movilidad urbana sigue perdiendo respaldo entre los españoles. El 8% elegiría un vehículo 100% eléctrico frente a una preferencia que se orienta de manera clara hacia las tecnologías híbridas.

Este descenso de cinco puntos en la tecnología eléctrica (con respecto a 2024) y la recuperación de terreno por parte de los coches de gasolina puede deberse a una serie de dificultades. Según el último Foro de Movilidad de Alphabet, las principales barreras para la adopción del coche eléctrico permanecen estables: precio (28%), autonomía limitada (26%) y escasez de puntos de recarga (23%).

El acceso a infraestructura de recarga también resulta un obstáculo. Solo el 27% de españoles disponen de punto de recarga en su garaje privado. A su vez, el 51% depende de infraestructuras públicas o de terceros (centros comerciales, gasolineras) y el 20% declara no tener acceso a ningún sistema de recarga.

Qué opinan los jóvenes y los mayores

Además, la concepción del vehículo eléctrico como solución ideal para la movilidad urbana decae: solo 36% de los ciudadanos lo considera así, siete puntos menos que en 2024. Entre los más jóvenes, esta cifra baja del 53% hasta el 45%, mientras que entre los mayores de 60 años alcanza apenas el 29%.

Una mujer saliendo de su
Una mujer saliendo de su coche (Freepik)

A nivel generacional, la adopción de este tipo de tecnología también se modera. Los jóvenes de 18 a 30 años, que lideraban la transición, reducen su uso en ocho puntos (del 27% en 2024 al 19% en 2025), mientras que entre los mayores de 60 años se mantiene estable (7%).

Cuál es la forma habitual

El desplazamiento a pie sigue dominando como forma más habitual de moverse (un 65%). Sin embargo, se observa un crecimiento de tres puntos con respecto al año pasado en la micromovilidad eléctrica, así como bicicletas, motos y patinetes. Esta opción resulta ser el transporte habitual de uno de cada cuatro ciudadanos (24%).

Estas nuevas vías de movilidad cada vez están más presentes, sobre todo en los jóvenes menores de 30 años. Entre ellos, el 30% usa patinete y el 20% bicicleta eléctrica, frente a apenas un 8% de los mayores de 60 años.

Persona que corre y persona
Persona que corre y persona que se desplaza en bici. (Composición fotográfica)

Por territorios, el uso es mayor en el sur y el arco mediterráneo: Palma (36%), Sevilla (33%) y Barcelona (32%) encabezan el ranking, seguidas de Zaragoza y Madrid (27%). En el extremo opuesto, ciudades como Oviedo, Logroño o Toledo se mantienen en torno al 15%

Y qué pasa con el metro y el bus

El transporte público mantiene su relevancia como complemento esencial. El 44% de los españoles utiliza el autobús y el 29% el metro de forma usual, cifras similares a las de 2024. Sin embargo, el transporte público compite de igual a igual con el coche entre jóvenes: el 56% de los menores de 30 años utiliza el autobús y el 40% el metro regularmente. Así, se consolida como opción preferente para esta población.

Nuevos trenes de la Línea
Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid. (Europa Press)

Por otro lado, entre los mayores de 60 años su uso se reduce considerablemente (27% autobús, 11% metro). De esta manera, la elección de caminar se impone como el modo más frecuente (74%).

Los datos reflejan que la transición hacia una movilidad plenamente eléctrica en las ciudades avanza con cautela y pierde impulso social. Mientras el coche eléctrico deja de percibirse como una solución clara para los desplazamientos urbanos, los españoles optan por alternativas intermedias o directamente por reducir el uso del coche en favor del transporte público, la micromovilidad y los trayectos a pie.

