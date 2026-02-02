Restaurantes de premio para probar la escudella en Barcelona: desde tapas por 6,50 € hasta menús con sello Michelin

La escudella i carn d’olla. (Adobe Stock)

La escudella es una de las recetas más representativas de la gastronomía catalana, una sopa a base de carne y legumbres que se acompaña tradicionalmente de los tradicionales gallets, unas caracolas de pasta. Este guiso, especialmente típico de las festividades navideñas aunque disfrutado en cualquier momento que haga frío, se presenta en dos partes: primero, una sopa caliente con un caldo potente y sabroso, y después, las carnes cocidas acompañadas de una variedad de hortalizas y legumbres.

Encontrar el restaurante con la mejor receta de escudella de todo Barcelona, una ciudad llena de casas de comida tradicional y de nuevas apuestas, puede parecer misión imposible. Hoy echamos un vistazo a las grandes guías gastronómicas —Michelin y Repsol— para encontrar algunas pistas donde disfrutar de este clásico reconfortante en su mejor versión.

Can Culleretes

Escudella catalana (Restaurant Can Culleretes)

Con más de cien años de historia a sus espaldas, entrar en Can Culleretes es como viajar en el tiempo a otra época. El restaurante más antiguo de Barcelona, liderado por la familia Agut-Manubens y reconocido con un Solete de la Guía Repsol, es uno de los mejores sitios para probar la escudella con gallets, santo y seña de la cocina tradicional catalana.

Se sirve en forma de entrante y tiene un precio de 6,50 euros. Cada familia cuenta con su propia receta, ya que el factor clave que es el caldo se puede elaborar con distintos tipos de verduras, hortalizas, carnes y legumbres. Can Culleretes tiene el plato todo el año y se sirve todo junto (las galets y el caldo) y durante todo el año, acompañando en la carta a otros clásicos como los canelones o el bacalao a la llauna.

Dirección: Quintana, 5. Barcelona

Ca L’Estevet

Escudella y carn d'olla del Restaurant Estevet (Web del restaurante)

Canelones, fricandó, ‘cap i pota’ o escudella son solo algunos de los platos tradicionales que justifican la fama de este longevo restaurante del Raval, un sitio ideal para introducirse de lleno en la cocina de siempre. Fundado como Fonda Navarro allá por 1890, primero como bodega y más tarde como casa de comidas, se encuentra liderado por la 5ª generación de la familia, la cual mantiene intactas las bases de cocina tradicional heredadas de sus mayores.

El plato estrella de la temporada inviernal se ofrece siempre que haga frío, tanto en la carta como en el menú, solo al mediodía y por un precio de 27,85 €. Se compone de caldo con galet grande, pelota, butifarra negra, tocino, pies, morro y oreja de cerdo, jarrete de ternera y gallina. En este local, premiado con un Solete Repsol, es necesario reservar, pues siempre se llena y la escudella se acaba rápido.

Dirección: Valldonzella, 46. Barcelona

Restaurant SOLC

Interior del restaurante SOLC, en Barcelona (Web del restaurante)

Desde que SOLC abriera sus puertas en el hotel Majestic de Barcelona, el restaurante ha ido ganando relevancia entre barceloneses y visitantes gracias a su pasión por el producto de proximidad y a su respeto por la cocina mediterránea. De hecho, el propio establecimiento cuenta con una finca en la zona del Maresme de la que nacen las verduras recogidas diariamente que el comensal encontrará en la carta. Las carnes, por su parte, llegan directamente de productores locales y el pescado proviene de la lonja de Barcelona.

Reconocido por la Guía Michelin en 2025 como “Restaurante Seleccionado” por segundo año consecutivo, cuenta con un menú de escudella que bien podría calificarse como uno de los más gourmet de toda la Ciudad Condal. Por 44 euros, esta selección tiene el sello de Nandu Jubany, quien ha ayudado a construir un menú completo que sirve una tapa, escudella con galets y carn d’olla con codillo de cordero, jarrete de ternera, panceta, butifarra negra y blanca, pollo de corral, pies de cerdo y pilota y, de postre, milhojas de vainilla y caramelo. Con agua y café incluidos.

Dirección: Pg. de Gràcia, 68. Barcelona