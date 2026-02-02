España

Iñaki Urdangarin recuerda su noviazgo clandestino con la infanta Cristina y la advertencia de su padre: “Fue valiente en apostar por mí”

El exduque de la Palma se ha sincerado en ‘Lo de Évole’, donde ha hablado sin censura de las diferentes vivencias que refleja en sus memorias, ‘Todo lo vivido: triunfo, derrotas y aprendizajes’

Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

En plena gira por la publicación de sus memorias, Todo lo vivido: triunfo, derrotas y aprendizajes, Iñaki Urdangarin ha acudido al espacio presentado por Jordi Évole, Lo de Évole, para promocionar su libro y, además, hablar sin censura de las vivencias que refleja en el ejemplar. Uno de los temas que ha tocado ha sido la relación clandestina que vivió con la infanta Cristina, mientras jugaba balonmano en el Fútbol Club Barcelona.

Para entrar en materia, el presentador del espacio emitido en laSexta empezó a recordarle que tanto él como la hija del rey Juan Carlos I eran vistos como “los modernos de la familia real”. “Estuvisteis de moda. Representasteis un avance en lo que, hasta entonces, se tenía entendido como Casa Real. Un deportista con la hija del rey”, ha señalado el comunicador de televisión, provocando la reacción del exduque de la Palma. “Lo vivíamos así, pero no suponía ningún esfuerzo. Era nuestra forma de afrontar la vida en Barcelona. Nos gustaba hacer deporte, atendíamos a nuestras obligaciones, a nuestros hijos y a nuestros amigos. Era lo que realmente sentíamos en cada momento”, ha expresado el entrevistado en el espacio de Antena 3.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Ante esto, Évole le transmitió que la imagen que él reflejaba es que “parecía que habías nacido para esto”. “Quizá un rasgo que yo tengo es que puedo comportar o actuar de forma muy razonable en diferentes entornos. Eso lo tengo por educación o por experiencias propias de mis vidas. Soy adaptativo y lo intenté de la mejor manera posible”, ha replicado Iñaki Urdangarin, poco antes de revelar qué le llevó a fijarse en Cristina.

“Me vinieron a recoger en una furgoneta”

“Pese al estatus que tenía una persona como ella, era cercana, inteligente, bondadosa, buena persona y yo creo que valiente. Quieras o no, fue valiente en apostar por mí”, ha detallado el exjugador de balonmano. Ha sido entonces cuando Jordi Évole le ha traído al presente los inicios de su historia de amor con la hermana de Felipe VI y, en concreto, aquellos tiempos en los que estuvieron más o menos 8 meses viéndose en la clandestinidad. “Tienes que hacer malabarismos porque hay una presión mediática. No era nada agradable porque lo normal tenía que ser que no tuvieses que hacer nada para ver a tu pareja”, ha señalado.

Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y sus hijos (EFE)

De acuerdo con su testimonio, Iñaki Urdangarin dejó de hacer planes con sus amigos y reservó casi por completo su agenda a Cristina y al deporte. “Recuerdo que un amigo pensaba que estaba pasando una crisis porque no quedaba”, ha recordado, poco antes de revelar cómo lograba verse con Cristina. “Un día salía de entrenar y me vino a buscar uno de su seguridad en una furgoneta. Estuvimos esperando cerca de la carretera de las aguas a que las cosas estuviesen limpias para poder entrar en el departamento de doña Cristina. Organizaban todas las posibles entradas al apartamento. Había que esperar en un sitio donde no levantase ninguna sospecha. No nos pillaron, no hubo una foto hasta después de la boda”.

El consejo de su padre tras conocer su relación con la infanta Cristina

Jordi Évole también le ha recordado la expresión que usaba la hija de la reina Sofía para hablar de él con su familia: “El relojero de Vitoria”. “Eso fue al principio, cuando quiso explicar la situación personal que estaba viviendo conmigo. Realmente, no sé de donde viene la expresión. Es un apodo entre hermanos”, ha explicado la pareja de Ainhoa Armentia. Estando en este punto de la historia, el exduque de la Palma ha hablado de la advertencia que le dio su padre al conocer su relación con la infanta Cristina. “En cuanto supo la noticia me dijo ‘tu no crees que esto es muy complicado’. Y sí lo recuerdo porque esa conversación es de la que no se te olvidan. Me he acordado mucho de él y ya ves es complicado lo que me ha tocado vivir".

