España

La Aemet avisa de la llegada de “frentes muy activos” que traen lluvias fuertes a España: estas son las regiones más afectadas

El organismo meteorológico prevé una semana marcada por las precipitaciones que no abandonan a España y más oscilaciones térmicas

Una transeúnte por el centro
Una transeúnte por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento a 28 de enero de 2026, en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

El cielo ha dado unos breves días de tregua que ya han llegado a su fin. Febrero arranca este domingo y lo hace con un tiempo inestable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada con cielos cubiertos en gran parte del país, que dejarán precipitaciones en forma de tormenta en Galicia, el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León. En las tres comunidades autónomas se ha activado el nivel amarillo -que supone “riesgo bajo”- ante la espera que lluvias que dejen acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

También permanece activo el aviso amarillo por deshielo en Castilla y León y Cantabria donde se podrían registrar hasta 40 litros en las próximas 24 horas procedentes del deshielo en áreas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica y Montes de León. Igualmente, estan en el mismo nivel de aviso Asturias, Cantabria y País Vasco por vientos en torno a los 70 kilómetros por hora y olas de hasta seis metros de altura en el Cantábrico.

En cuanto a la nieve, la Aemet espera que durante esta jornada se produzcan, un día más, nevadas en las montañas de la mitad norte. La cota se situará inicialmente entre los 1.100 y 1.300 metros, principalmente en las cordilleras altas del Ibérico y en Pirineos y ascienden desde los 1.600 hasta los 1.800 en el Sistema Central.

En cuanto al mercurio, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado en la península y Baleares respecto a las jornadas anteriores. El termómetro alcanzará unos valores promedio entre los 15 y los 20 grados, aunque en el interior muchas regiones no superarán los 10 grados. Por su parte, las mínimas descenderán ligeramente en el tercio este y subirán de forma leve en el resto del territorio y en Baleares.

Las intensas lluvias y el temporal de mar de los últimos días provocan inundaciones en Llança (Girona)

El lunes se espera una jornada similar, “incluso con más lluvia que el día anterior”, añade el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en un comunicado. El temporal afectará a la mayor parte del territorio. Así, en Pirineos, Galicia, en torno en el sistema central y sur de Andalucía las precipitaciones serán “muy abundantes”. La cota de nieve, además, bajará hasta cerca de los 1.200 metros, con vientos muy fuertes en el sur de Andalucía y unas temperaturas más bajas en el oeste peninsular. Seguirán las heladas acotadas a zonas de montaña. “Durante los días siguientes, continuarán llegando frentes muy activos a la península, con lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste y sur de la península y nevadas en las montañas”, apunta el portavoz, que añade que, las temperaturas subirán, especialmente a partir del miércoles.

Temperaturas suaves y lluvias en Canarias

En cuanto a Canarias, del Campo señala que predominarán en el archipiélago canario los intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas más montañosas y cielos más despejados en el resto durante el fin de semana. “El lunes y el martes sí que serán más probables las lluvias en el norte de las islas”, señala el portavoz. Todo esto, con unas temperaturas que se mantienen suaves: mínimas de 15 a 17 grados y máximas de 23 a 25 grados en las zonas costeras.

