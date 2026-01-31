España

Fran Sánchez, psicólogo: “Por esto sigues viendo las redes y las fotos de tu expareja”

La revisión compulsiva de perfiles digitales tras una ruptura responde a la necesidad de calmar la ansiedad ante la incertidumbre y no a un deseo consciente de sufrimiento

Guardar
Fran Sánchez, psicólogo, habla sobre
Fran Sánchez, psicólogo, habla sobre las consecuencias de espiar a las exparejas (TikTok / @minddtalk)

El ciclo de observación compulsiva de las redes sociales tras una ruptura sentimental responde menos al deseo de sufrimiento que a la búsqueda de alivio inmediato frente a la incertidumbre. Así lo explica Fran Sánchez, psicólogo, en un vídeo de TikTok (@minddtalk) donde desglosa cómo la mente, en momentos de dolor, compromete el bienestar a largo plazo por una satisfacción fugaz.

“Tu conducta no está orientada a ejecutar aquello que te va a hacer sentir mejor a largo plazo, sino a tratar de resolver lo que tu cerebro interpreta como necesidades inmediatas”, afirmó Sánchez.

Esta conducta se alimenta también de la facilidad de acceso a la información personal en línea, lo que incrementa la tentación de comprobar constantemente la actividad de la expareja. La inmediatez de las redes sociales y la disponibilidad de detalles hacen que el impulso de buscar respuestas se vuelva aún más difícil de resistir para quienes atraviesan un proceso de duelo amoroso.

Momentos de alivio y ansiedad

Antes de revisar los perfiles digitales de la expareja, el malestar se presenta en forma de ansiedad y una serie de interrogantes sin respuesta, fenómeno que Sánchez describe con nitidez: “Casi siempre antes de revisar las redes del otro aparece ansiedad u otra emoción desagradable, sumado a un montón de preguntas abiertas: ¿Qué estará haciendo?; ¿Por qué me trató así?; ¿Me habrá olvidado ya?”, precisó el especialista. La acción de mirar no nace, entonces, del ocio ni de la fortaleza emocional, sino de la incapacidad para tolerar la ambigüedad.

Tras una ruptura, muchas personas
Tras una ruptura, muchas personas continúan con expectativas de que su expareja se dé cuenta de lo que ha perdido. Esta dinámica impide avanzar (Freepik)

El alivio experimentado tras obtener una respuesta, aunque sea dolorosa, refuerza el patrón: “Ves una foto, una historia, una salida y tu cerebro obtiene una certeza, aunque le haga daño”, relató Sánchez. La secuencia es reconocible: comparación, rechazo, rabia y deterioro de la autoestima se suceden después de ese efímero descanso. Aun así, la mente aprende a asociar la revisión digital con una reducción temporal del desasosiego.

La dinámica funciona, según Sánchez, como un acto automático cuyo sentido real es ilusorio: “Mirar las redes del otro acaba convirtiéndose en una forma automática de tratar de gestionar el malestar de la incertidumbre”. En palabras del psicólogo, este mecanismo reproduce invariablemente el mismo ciclo: “Siento incomodidad, voy a revisar, siento un microalivio, pero mi dolor aumenta y luego lo repito”.

Daños colaterales

El autoengaño y la creación de narrativas falsas aparecen como daños colaterales inevitables. Sánchez observa que “durante el duelo, de forma automática, tu cerebro tratando de encontrar una realidad coherente […] busca que aquella información que recibe del otro confirme alguna de sus hipótesis o de sus miedos: me sustituyó, fue todo una mentira, nunca signifiqué nada para él o para ella… Y haciendo esto, muchas veces crea irrealidades”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

A este mecanismo se añade un último obstáculo, la falsa creencia de que entender más conducirá al cierre: “Tu mente se convence de que entender más será igual a cerrar. Cree que si encuentra la pieza clave que falta, el dolor se apagará y se pierde buscando datos, pistas, señales y respuestas”, advirtió el profesional. Sin embargo, el cierre, afirma Sánchez, “rara vez viene del otro, lo construyes tú”.

En definitiva, para Sánchez, aunque mirar las redes sociales proporcione un alivio fugaz —“Quizá te calme cinco segundos y te abra una herida para cinco días”—, se trata de una herramienta que solo parece eficaz a corto plazo, pues “te destruye a medio plazo”.

Temas Relacionados

PsicologíaCerebroSalud MentalTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Las importaciones crecieron un 7,8% hasta noviembre mientras las exportaciones cayeron un 7,9% y el déficit alcanzó los 12.810 millones de euros, según el Ministerio de Economía

El déficit comercial con Estados

Detenido un hombre de 45 años por matar a su madre y herir a su padre en Algeciras: la policía investiga el caso

El marido de la víctima se encuentra ingresado tras resultar gravemente herido por arma blanca

Detenido un hombre de 45

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

10 cosas que pueden hacer los padres para proteger a sus hijos de las pantallas, según un psicólogo

El especialista David J. Bredehoft ofrece recomendaciones prácticas para que las familias establezcan hábitos digitales saludables y reduzcan los riesgos del uso excesivo de dispositivos

10 cosas que pueden hacer

Consejos para dejar de obsesionarse con las cosas malas, según una experta

La mente le da mucha más importancia a los comentarios negativos que a los aspectos positivos del día a día

Consejos para dejar de obsesionarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas españoles interceptan varios aviones

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”