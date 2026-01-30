España

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 6,2% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Pese a que España destaca como la economía con mejor desempeño en el cuarto trimestre entre las más grandes de la Unión Europea, sigue entre los últimos puestos en cuanto a empleo

Varias monedas de euro sobre
Varias monedas de euro sobre una bandera de la Unión Europea. (Europa Press)

El Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 1,5% en el conjunto de 2025 tras la expansión del 0,3% registrada en el cuarto trimestre del año, según los datos adelantados este viernes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat. Este avance en el crecimiento, el línea con el contabilizado los tres meses anteriores, se complementa con una evolución sin cambios del desempleo, que volvió a marcar una tasa del 6,2% en diciembre.

La tabla de países de la Unión Europea con los índices de paro más altos la lidera Finlandia, que ya superó por primera vez a España en este ránking en noviembre. Con un 10,3%, el país nórdico vuelve a colocarse por delante del 10% de España, que ocupa el segundo puesto según los datos oficiales y sigue destacando en desempleo juvenil.

En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento anual del PIB fue del 1,6%. Esta cifra, pese a colocarse más de un punto por debajo del avance del 2,8% de España, supera en una décima las expectativas tanto del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre elevó dos décimas su previsión hasta el 1,4%, como del Fondo Monetario Internaciona (FMI), que también anticipaba un incremento del 1,4%.

Entre octubre y diciembre, el PIB de los Veintisiete subió un 0,3% respecto al trimestre anterior, cuando el incremento había sido del 0,4%. En la comparación interanual del último trimestre, la economía de la zona euro se expandió un 1,3%, mientras que el conjunto de la UE mostró un aumento del 1,4%. En cuanto a las previsiones para la UE en los próximos años, el BCE anticipa una expansión de 1,2% en 2026 y 1,4% en 2027. Por su parte, el FMI prevé una leve moderación al 1,3% en 2026 y una recuperación al 1,4% para 2027.

La Unión Europea suma un total de 13 millones de parados

El mercado laboral europeo, por su parte, cerró 2025 sin grandes sobresaltos, con una tasa de desempleo que se mantuvo estable en el 5,9% en la Unión Europea en diciembre. La incorporación de Bulgaria a la eurozona desde el 1 de enero contribuyó a que la tasa de desempleo del área del euro también se estabilizara en el 6,2% durante los dos últimos meses del año. Si se excluye el efecto de la adhesión búlgara y se analizan solo los veinte miembros previos, en cambio, la cifra de diciembre queda en un 6,3%, una décima menos que el mes anterior.

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

Más allá de Finalndia y España, destacan por sus niveles de desempleo elevados Suecia (8,8%), Francia (7,7%), Grecia (7,5%) y Letonia (7%), seguidos de cerca por Luxemburgo (6,9%), Lituania (6,6%), Bélgica (6,4%), Estonia (6,3%) y Rumanía (6%). Por debajo del promedio comunitario se situaron Austria y Eslovaquia (5,8%), junto con Dinamarca, Italia y Portugal (5,6%). Las tasas más bajas, por otro lado, correspondieron a Chequia (3,1%), Malta y Polonia (3,2%) y Bulgaria (3,3%).

En términos absolutos, la Unión Europea contabilizaba en diciembre 13 millones de personas sin empleo, de las cuales 10,8 millones residían en la zona euro. La reducción respecto al mes previo fue de 94.000 desempleados en el bloque y de 61.000 en la eurozona. En comparación con diciembre de 2024, la UE disminuyó el número de parados en 71.000 personas, mientras que la eurozona sumó 5.000 desempleados adicionales.

El desempleo juvenil roza el 15%

La situación de los jóvenes sigue siendo un reto: cerca de 2,9 millones de menores de 25 años estaban desempleados en la UE, con una tasa del 14,7%, lo que supone dos décimas menos que el mes anterior. En la eurozona, casi 2,6 millones de jóvenes se encontraban sin trabajo, con una tasa del 14,3%, una décima por debajo de la cifra precedente.

En cuanto a la brecha de género, el desempleo femenino en la UE se redujo una décima y se colocó en el 6% en diciembre, mientras que el masculino permaneció estable en el 5,8%. Dentro de la zona euro, ambas tasas se mantuvieron sin cambios en 6,4% para mujeres y 6,1% para hombres.

(Noticia en ampliación)

