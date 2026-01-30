México

ICE detuvo a Carlos Federico Valenzuela Cadena, empresario mexicano señalado por crimen organizado, fraude y extorsión

Las autoridades estadounidenses afirmaron que el empresario se encontraba en una situación migratoria irregular

El arresto fue realizado en
El arresto fue realizado en Houston, Texas. (ICE)

Este jueves 29 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) informó la detención de Carlos Federico Valenzuela Cadena, empresario mexicano de 63 años de edad.

Según datos confirmados por las autoridades estadounidenses, Valenzuela es buscado en México por los crímenes de delincuencia organizada, extorsión y fraude.

El arresto del identificado como empresario inmobiliario se produjo en la ciudad de Houston, donde el fugitivo intentaba permanecer fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

La acción de ICE puso fin a su periodo prófugo y evidenció la cooperación entre agencias de seguridad de ambos países.

Según datos consultados por Infobae México, la detención habría ocurrido antes, debido a que el ICE Houston informó esta misma acción desde el pasado 16 de enero de 2026, sin embargo, hasta hoy fue confirmado y publicado en la cuenta central del ICE en X.

Situación migratoria irregular del detenido y su intento de esconderse

Carlos Federico Valenzuela Cadena se encontraba en Estados Unidos en situación migratoria irregular cuando fue capturado.

El fugitivo, de nacionalidad mexicana, buscó permanecer fuera del radar de las autoridades, intentando establecerse en Houston.

La presencia del empresario en el país sin documentos legales lo colocó en una posición vulnerable ante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ficha de captura compartida el
Ficha de captura compartida el pasado 16 de enero. (ICE Houston)

El intento de Valenzuela Cadena por ocultarse en territorio estadounidense resultó infructuoso, ya que las autoridades estadounidenses mantienen una política estricta frente a extranjeros con antecedentes criminales que buscan evadir la justicia de sus países de origen

Carlos Federico Valenzuela Cadena es reclamado por las autoridades mexicanas por su presunta participación en delitos de alto impacto. como delincuencia organizada, fraude y extorsión, según la información difundida por ICE.

Proceso de entrega a las autoridades mexicanas

Tras su detención en Houston, Carlos Federico Valenzuela Cadena será puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar los cargos que se le imputan.

Las gestiones para su entrega se fundamentan en los mecanismos de cooperación existentes entre Estados Unidos y México en materia de extradición y repatriación de fugitivos.

Esta acción fue confirmada mediante un breve informe compartido por el ICE en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

“Será entregado a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos que se le imputan”, afirmó la institución.

Qué se sabe sobre el empresario detenido en EEUU

En su perfil de la red profesional Linkedin, Valenzuela señala que es el presidente y fundador de una empresa de construcción llamada Dynamica. Asimismo, agrega que es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey.

Según información revelada por el Diario Crítica Digital Contigo, originario de Nayarit, Valenzuela es señalado por construir su fortuna con base en contratos amañados e influencias en el municipio de Bahía de Banderas. Además, el medio local señala en una nota publicada el pasado 27 de enero que Valenzuela fue cercano a la admiración municipal de Bahía de Banderas en el periodo que abarcó del 2011 al 2014, relación que l habría favorecido para ganar concursos de licitación pública.

Por otra parte, medios locales han reavivado un hecho insólito, afirmando que en el 2023, Valenzuela presuntamente secó una laguna conocida como “Lago Real” en el municipio de Bahía de Banderas con el objetivo de construir un desarrollo inmobiliario.

