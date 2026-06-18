México

Video exhibe a Sheinbaum recomendando a alcaldesa que habría fingido su secuestro para desviar millones

La Fiscalía del Estado de México acusó a Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo y militante de Morena de simular su propio secuestro para obtener 40 millones de pesos del erario

Guardar
Google icon
(Captura de Video)
(Captura de Video)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició este miércoles un proceso legal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, militante y funcionaria de Morena.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el presunto montaje habría sido ideado para obtener un rescate de 40 millones de pesos —equivalentes a 2.3 millones de dólares— que saldrían del erario municipal, y cuyo destino habría sido cubrir un desfalco en el ayuntamiento.

PUBLICIDAD

Mensaje de la alcaldesa publicado el pasado 2 de junio. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles

El “secuestro” que nunca ocurrió

El 1 de junio de 2025, Nápoles Pacheco presentó una denuncia en la que aseguró haber sido privada de su libertad el día anterior, el 31 de mayo, y relató que horas después logró escapar de sus captores.

Sin embargo, la FGJEM determinó que los hechos habrían sido una simulación deliberada, orquestada con la participación de su esposo, su cuñado y al menos tres personas más.

PUBLICIDAD

Entre los procesados ya detenidos figuran Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’, así como Cristian ‘N’. Por su parte, José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’ permanecen prófugos. La audiencia inicial de la alcaldesa está programada para el 9 de julio.

El video que complica a Sheinbaum

El caso adquiere una dimensión política de mayor peso por la existencia de un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum aparece pidiendo explícitamente el voto por Nancy Nápoles de cara a las elecciones del 2 de junio.

“Amigos y amigas de Tenancingo, les recomiendo ampliamente a Nancy Nápoles, voten este 2 de junio todo Morena”, se escucha decir a Sheinbaum en la grabación.

El material circula ampliamente en redes sociales y coloca al partido en una posición incómoda: la candidata avalada públicamente por la jefa del Ejecutivo federal enfrenta ahora acusaciones de haber montado su propio secuestro para desviar recursos públicos.

Nápoles Pacheco tiene una larga trayectoria dentro de Morena: fue diputada local por el partido y desde hace cinco años preside el Consejo Estatal del movimiento en el Estado de México.

La grabación, difundida en redes sociales, recoge a la presidenta recomendando a la aspirante en Tenancingo y llamando a respaldar a Morena en los comicios; el contenido reaviva el debate sobre el respaldo público

Las penas que enfrentan

Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro:

  • Los particulares involucrados podrían recibir hasta 16 años de prisión por simulación de secuestro.
  • Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ enfrentan además cargos por extorsión, delito que puede alcanzar hasta 25 años de prisión.
  • Como servidora pública, Nápoles Pacheco podría ser sancionada con hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

La Fiscalía también notificó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) sobre el presunto daño al erario.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumExtorsiónEdomexTenancingoNancy Nápoles PachecoSecuestroDesfalcoPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio

Pagos Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el depósito de junio

La entrega de los recursos comenzó desde el pasado lunes 15 de junio

Pagos Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el depósito de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

Más que un deporte: la exposición fotográfica que explora la identidad y memoria del fútbol en México

La exhibición del Centro de la Imagen forma parte de las actividades culturales del Mundial 2026 y la podrás visitar hasta el 9 de agosto

Más que un deporte: la exposición fotográfica que explora la identidad y memoria del fútbol en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

Mundial 2026: Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva previo al partido México vs Corea del Sur

Metallica & Guns N’ Roses: todo lo que debes saber sobre el tributo sinfónico de las grandes bandas de rock

DEPORTES

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Con estas combinaciones, México puede asegurar el primer lugar de grupo este jueves frente a Corea del Sur

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

Aguirre asume la obligación de ganar ante Corea del Sur en el debut mundialista del Tri en Guadalajara

Mundial 2026: ¿lloverá durante el México vs Corea del Sur? Este es el pronóstico del clima para Zapopan