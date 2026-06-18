Video exhibe a Sheinbaum recomendando a alcaldesa que habría fingido su secuestro para desviar millones

(Captura de Video)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició este miércoles un proceso legal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, militante y funcionaria de Morena.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el presunto montaje habría sido ideado para obtener un rescate de 40 millones de pesos —equivalentes a 2.3 millones de dólares— que saldrían del erario municipal, y cuyo destino habría sido cubrir un desfalco en el ayuntamiento.

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Mensaje de la alcaldesa publicado el pasado 2 de junio. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles

El “secuestro” que nunca ocurrió

El 1 de junio de 2025, Nápoles Pacheco presentó una denuncia en la que aseguró haber sido privada de su libertad el día anterior, el 31 de mayo, y relató que horas después logró escapar de sus captores.

Sin embargo, la FGJEM determinó que los hechos habrían sido una simulación deliberada, orquestada con la participación de su esposo, su cuñado y al menos tres personas más.

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Entre los procesados ya detenidos figuran Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’, así como Cristian ‘N’. Por su parte, José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’ permanecen prófugos. La audiencia inicial de la alcaldesa está programada para el 9 de julio.

El video que complica a Sheinbaum

El caso adquiere una dimensión política de mayor peso por la existencia de un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum aparece pidiendo explícitamente el voto por Nancy Nápoles de cara a las elecciones del 2 de junio.

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“Amigos y amigas de Tenancingo, les recomiendo ampliamente a Nancy Nápoles, voten este 2 de junio todo Morena”, se escucha decir a Sheinbaum en la grabación.

El material circula ampliamente en redes sociales y coloca al partido en una posición incómoda: la candidata avalada públicamente por la jefa del Ejecutivo federal enfrenta ahora acusaciones de haber montado su propio secuestro para desviar recursos públicos.

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Nápoles Pacheco tiene una larga trayectoria dentro de Morena: fue diputada local por el partido y desde hace cinco años preside el Consejo Estatal del movimiento en el Estado de México.

La grabación, difundida en redes sociales, recoge a la presidenta recomendando a la aspirante en Tenancingo y llamando a respaldar a Morena en los comicios; el contenido reaviva el debate sobre el respaldo público

Las penas que enfrentan

Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro:

Los particulares involucrados podrían recibir hasta 16 años de prisión por simulación de secuestro.

Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ enfrentan además cargos por extorsión , delito que puede alcanzar hasta 25 años de prisión .

Como servidora pública, Nápoles Pacheco podría ser sancionada con hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

La Fiscalía también notificó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) sobre el presunto daño al erario.

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