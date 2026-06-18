La cúrcuma gana popularidad en la medicina tradicional por sus posibles propiedades antiinflamatorias para la salud articular.(Imagen Ilustrativa Infoabe)

La cúrcuma, una especia utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional, ha ganado popularidad por sus posibles propiedades antiinflamatorias.

Consumirla en ayunas es una de las prácticas recomendadas para quienes buscan aliviar molestias en las rodillas y otras articulaciones, ya que su principal compuesto activo, la curcumina, podría contribuir a reducir la inflamación de manera natural.

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Esta alternativa es cada vez más adoptada por personas que buscan opciones complementarias para el cuidado de la salud articular.

Las articulaciones como la rodilla pueden inflamarse y causar dolor y problemas de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir cúrcuma en ayunas para ayudar a desinflamar las rodillas y otras articulaciones

El consumo de cúrcuma en ayunas es una práctica popular en la medicina tradicional para ayudar a reducir la inflamación en rodillas y otras articulaciones. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias.

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En este sentido, y de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Journal of Medicinal Food, algunas de las mejores maneras de consumir cúrcuma para obtener sus beneficios, son las siguientes:

Cúrcuma con agua tibia Disuelve media cucharadita de cúrcuma en polvo en un vaso con agua tibia. Tómalo en ayunas, antes del desayuno. Cúrcuma con limón Mezcla media cucharadita de cúrcuma en polvo con el jugo de medio limón y un vaso de agua tibia. Puedes añadir un poco de miel para mejorar el sabor. Cúrcuma con leche vegetal Mezcla media cucharadita de cúrcuma en polvo en una taza de leche vegetal tibia (como leche de almendra o coco). Tómala en ayunas. Cúrcuma con pimienta negra Añade una pizca de pimienta negra a cualquiera de las mezclas anteriores. La pimienta negra mejora la absorción de la curcumina en el organismo.

Recomendaciones y precauciones

Dosis: No excedas 1 cucharadita diaria, ya que en exceso puede causar molestias gastrointestinales.

Constancia: El efecto antiinflamatorio es gradual; se recomienda consumirla de manera regular por varias semanas.

Consulta médica: Si tienes problemas de vesícula, hígado o tomas anticoagulantes, consulta a un médico antes de iniciar cualquier suplemento de cúrcuma.

No sustituye tratamiento médico: La cúrcuma puede complementar, pero no reemplazar, las indicaciones de un especialista.

La cúrcuma gana popularidad en la medicina tradicional por sus posibles propiedades antiinflamatorias para la salud articular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la curcuma para las articulaciones

Como mencionamos antes, la cúrcuma ofrece varios beneficios para las articulaciones, principalmente gracias a su compuesto activo llamado curcumina. Los más destacados son:

Propiedades antiinflamatorias: La curcumina ayuda a reducir la inflamación en las articulaciones, lo que puede disminuir el dolor y la rigidez asociada con padecimientos como la artritis.

Alivio del dolor articular: Consumir cúrcuma de forma regular puede contribuir a disminuir la sensación de dolor en rodillas, codos y otras articulaciones afectadas por procesos inflamatorios.

Mejora la movilidad: Al reducir la inflamación y el dolor, las personas pueden experimentar una mejoría en la movilidad y flexibilidad articular.

Efecto antioxidante: La cúrcuma ayuda a combatir el estrés oxidativo en las células, lo que protege los tejidos articulares del daño causado por los radicales libres.

Apoyo en enfermedades crónicas: Puede ser un complemento en el manejo de enfermedades como la osteoartritis y la artritis reumatoide, siempre bajo supervisión médica.

Alternativa natural: Es una opción para quienes buscan métodos naturales como complemento de su tratamiento habitual.

Estos beneficios pueden variar de persona a persona y su efecto es gradual. Es importante recordar que la cúrcuma no sustituye los tratamientos médicos convencionales, pero puede ser un aliado en el cuidado de la salud articular.

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