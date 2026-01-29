Embajador de Estados Unidos considera que la llamada entre Trump y Sheinbaum reafirmó “un diálogo respetuoso y productivo”

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump como productiva para la relación bilateral. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó la reciente llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump como un diálogo “respetuoso y productivo”.

Según Johnson, la llamada reafirmó el “compromiso compartido de seguir construyendo juntos un futuro más brillante” entre ambos países.

En su cuenta oficial de X, el embajador señaló la importancia de este tipo de comunicación para fortalecer la relación bilateral. Johnson destacó que el contacto refleja el interés mutuo por avanzar en la cooperación internacional y mantener un vínculo sólido en beneficio de ambos pueblos.

Sheinbaum considera la llamada con Trump como “cordial y productiva”

La conversación de 40 minutos entre ambos mandatarios incluyó temas clave de la agenda bilateral, como seguridad y tratados comerciales. Crédito: X / @Claudiashein

Por su parte, la presidenta Sheinbaum informó en redes sociales que la conversación fue “cordial y productiva” y que ambos mandatarios lograron avanzar en “acuerdos relevantes”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que el diálogo con su homólogo estadounidense tuvo una duración aproximada de 40 minutos y abarcó asuntos centrales de la agenda bilateral. Entre los temas tratados se incluyeron la seguridad y los tratados comerciales, con el compromiso de mantener esfuerzos conjuntos.

La presidenta mexicana expresó que ambos gobiernos reconocen avances en materia de seguridad, mientras que las pláticas sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) siguen activas. No se difundieron detalles adicionales sobre estos temas.

Trump considera que Claudia Sheinbaum es “una líder maravillosa e inteligente”

Donald Trump remarcó la importancia de frenar los flujos ilegales y coordinó futuras reuniones con la presidenta Sheinbaum. REUTERS/Evelyn Hockstein

Desde el lado estadounidense, Donald Trump compartió en su cuenta oficial de Truth Social que la llamada se centró principalmente en la frontera, el combate al narcotráfico y la cooperación comercial. Trump calificó el diálogo de positivo para ambos países y anticipó que habrá nuevos contactos para organizar futuros encuentros presenciales.

El presidente de Estados Unidos subrayó la relevancia de reforzar la frontera y mantener el diálogo sobre seguridad y acuerdos comerciales vigentes.

Además, Trump dedicó palabras de reconocimiento hacia Sheinbaum, resaltando que “México tiene una líder maravillosa e inteligente. “¡Deberían estar muy contentos por ello!”

Sobre los temas específicos abordados, tanto Sheinbaum como Trump coincidieron en resaltar los avances en seguridad y la cooperación en el combate al tráfico de drogas y la implementación del T-MEC.

También, Donald Trump comentó la posibilidad de reuniones entre los mandatarios en sus respectivos países. Sin embargo, respecto a ese tema no se han anunciado fechas ni ningún otro tipo de información.

Llamadas anteriores entre Sheinbaum y Trump

La llamada incluyó un saludo entre Claudia Sheinbaum y Melania Trump, fortaleciendo la relación institucional y personal entre los mandatarios. | YouTube Claudia Sheinbaum

La llamada formó parte de una serie de comunicaciones regulares entre ambos mandatarios desde que Trump retornó a la presidencia en 2025. Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos han sostenido múltiples conversaciones centradas en acuerdos comerciales y estrategias de seguridad, incluyendo acciones coordinadas para enfrentar a los cárteles mexicanos y frenar el tráfico de drogas sintéticas.

Durante el encuentro telefónico, Sheinbaum tuvo oportunidad de saludar brevemente a Melania Trump, esposa del presidente estadounidense. La mandataria recordó en la conferencia matutina que ya la había conocido anteriormente durante un evento del Mundial de la FIFA.