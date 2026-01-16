El rey Juan Carlos da un paso atrás y no acompañará a la reina Sofía en el entierro de su hermana: el emérito prioriza su salud

Rey Juan Carlos y Reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

Casa Real ha confirmado este viernes que los reyes, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía estarán presentes en las ceremonias fúnebres dedicadas a la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves en el palacio de la Zarzuela. Tanto en el velatorio familiar de Madrid, previsto para este sábado, como en el funeral que se celebrará el lunes en Atenas.

El rey Juan Carlos, cuñado de la difunta princesa Irene, ha sido informado del fallecimiento desde Abu Dabi, ciudad donde reside actualmente, y ha trasladado su intención expresa de viajar a Madrid para acompañar a la familia en el velatorio privado y en el responso de este sábado en la catedral ortodoxa de la capital.

Sin embargo, se le ha recordado de nuevo la restricción de no poder pernoctar en la Zarzuela, origen de anteriores desavenencias familiares, pues en otras ocasiones este impedimento ya había motivado su renuncia a desplazarse, tal y como han recogido en Espejo Público.

Irene de Grecia, hermana menor y gran confidente de la Reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años. Este vídeo repasa su vida, marcada por el exilio y una inseparable unión con su hermana, con quien residió en el Palacio de la Zarzuela.

El cambio de opinión del monarca

El rey Juan Carlos finalmente ha desistido de emprender un viaje largo solo para permanecer pocas horas en España y ha comunicado a su entorno familiar su malestar por estas limitaciones impuestas en unas circunstancias particularmente delicadas, aseguran desde el programa de Antena 3.

Posteriormente, ha manifestado razones de salud para justificar igualmente su ausencia en el funeral que tendrá lugar el lunes en Atenas. Por otro lado, años atrás sí que acompañó a su mujer en el funeral de su hermano menor, Constantino II, que también fue en Atenas.

La decisión de Juan Carlos de no acudir a los actos fúnebres tiene como consecuencia la imposibilidad de que se produzca una imagen pública del anterior monarca junto al resto de la familia real, en particular junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante los últimos años no se ha registrado ninguna fotografía oficial del rey emérito con sus nietas, pese a que las visitas privadas sí se han sucedido esporádicamente.

Irene de Grecia y la reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

Leonor y Sofía en Grecia

La asistencia de la princesa de Asturias y su hermana Sofía al funeral de Atenas supone, por otro lado, su primera participación constatable en un acto público en el país de origen de su abuela materna, la reina Sofía. Aunque ambas ya han visitado Grecia anteriormente en el marco de vacaciones privadas, este viaje tiene un marcado carácter institucional.

La relación de Leonor y Sofía con la princesa Irene se intensificó especialmente durante los periodos estivales en Marivent, donde han compartido momentos familiares que en ocasiones han quedado recogidos en imágenes. El desplazamiento de las hijas de los reyes a la capital griega responde al deseo manifiesto de arropar a la reina Sofía en estos momentos de duelo.

La reina Letizia, la infanta Sofía, Irene de Grecia, Leonor de Borbón, Tatiana Radziwill, la reina Sofía, Jean Henry Fruchaud y el rey Felipe (Raúl Terrel / Europa Press)

Coincide, además, con el fin de semana en el que Leonor puede salir de la Academia del Aire de San Javier y Sofía disfruta de un permiso en Lisboa, donde cursa sus estudios. A pesar de estas circunstancias, ambas han decidido priorizar la unión familiar sobre otros compromisos para estar presentes tanto en Madrid como en Atenas.