España

Dimite la concejala popular del Ayuntamiento de Alicante por la adjudicación de una vivienda pública valorada en 200.000 euros

La edil ha explicado que adopta esta decisión para que la investigación “pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo”

Guardar
La concejal Rocío Gómez. (@rociogomez_alicante/Instagram)
La concejal Rocío Gómez. (@rociogomez_alicante/Instagram)

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha presentado su dimisión después de trascender que figura entre las adjudicatarias de una vivienda pública en la playa de San Juan, una de las zonas más privilegiadas de Alicante. La promoción es la única de protección oficial desarrollada en la ciudad en las dos últimas décadas.

Su adjudicación no está sola. En el foco también se encuentran el arquitecto municipal Francisco Nieto y dos hijos de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. La noticia se conoció este jueves, publicada por el diario Información. Horas más tarde, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ordenó la apertura de un expediente para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de estas viviendas, ubicadas, según el citado medio una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes.

La edil ha explicado que adopta esta decisión para que la investigación “pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo”, tras haber entregado toda la documentación solicitada y al encontrarse actualmente de baja por maternidad, según ha informado Europa Press. Ya esta mañana ha dimito Pérez-Hickman.

Barcala ha asegurado que la concejala de Urbanismo, arquitecta de profesión, adquirió la condición de adjudicataria de una de las viviendas públicas investigadas en la playa de San Juan “cinco años antes” de entrar en política. Esta misma respuesta también se la dio la concelaja a la Información, cuya vivienda está situada en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados, más una plaza de garaje de 12,29 m2 y un trastero de 10,45 m2 útiles por un importe total que supera los 200.000 euros.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

AlicanteViviendaVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticia

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

El estado de salud actual del rey Juan Carlos, cuya obsesión es “volver a Zarzuela”: “Tiene un corazón delicado, lleva marcapasos”

Susanna Griso ha vuelto a dar la última hora sobre el rey emérito desde ‘Espejo Público’

El estado de salud actual

Estas son las series de moda en Netflix España hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Estas son las series de

Qué serie ver esta noche en Prime Video España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué serie ver esta noche

Se disfrazaban de jubilados o personas con discapacidad para atracar bancos y joyerías: robaron 200.000 euros antes de ser detenidos

Tras meses de investigación, los agentes lograron detener a los cuatro miembros más activos, uno de ellos cuando trataba de salir de España desde el aeropuerto de Madrid-Barajas

Se disfrazaban de jubilados o
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”